Общество
Многомиллионные потери понесли костанайцы из-за непогоды
Валентина Мелехова, Костанайская область

Природа разгулялась

В этом году погода не перестает одновременно и удивлять, и гневить костанайцев. Сначала весна выдавалась на редкость холодной, а под конец сезона и вовсе обрушила на город град, да такой, что тот побил все заботливо высаженные дачниками помидорчики, огурчики и прочие овощные культуры. Многим пришлось изрядно потратиться и потрудиться на своем огороде, чтобы заменить уничтоженную рассаду. В начале июля на костанайских дачников обрушились новые испытания: очередная стена града «продырявила» уже подросшие к тому времени растения.

Но все перечисленное выше не идет ни в какое сравнение с тем, что «учудила» погода в конце минувшей недели. Негаданные синоптиками и уж никак нежданные обычными костанайцами шквальный ветер с мощным ливнем господствовали над областным центром не больше получаса, но успели нанести урон, с которым горожане будут разбираться еще очень долго.

Летающие крыши, заборы и деревья напоминали сцены из фантастических триллеров. Но, пожалуй, только тем, кто наблюдал за разгулявшейся стихией из окон своих квартир. Тем же, кто столкнулся с непогодой лоб в лоб, явно не позавидуешь. Обошлось, к счастью, без жертв, но имущество людей подпорчено изрядно. Многочис­ленная армия пострадавших – автомобилисты. На крыши и капоты их машин то и дело прилетали ветки и металлоконструкции.

– Я возвращался с работы домой, когда начался шторм. Ехать стало невозможно, из-за сильного ветра и дождя ничего видно, но ехать надо было, потому что как раз в это время на дорогах города интенсивное движение. Вдруг я услышал сильный стук и увидел треснувшее лобовое стекло. Оказалось, на мою машину упал металлический забор, который ветром унесло с соседнего строения. Он почти полностью накрыл мой автомобиль. Результат – разбитое стекло, многочисленные вмятины и царапины. Ущерб еще не оценивал, но думаю, что реставрация машины обойдется в несколько сотен тысяч тенге, – говорит пострадавший Аскар Сарбасов.

При этом в страховых компаниях утверждают, что ущерб от подобных случаев по обычной страховке автовладельцам не возмещается. Договор страхования гражданско-правовой ответственности возмещает потери только при ДТП. Ущерб, нанесенный стихией, возмещается исключительно по отдельной страховке от несчастных случаев. К сожалению, такие договоры автовладельцы заключают со страховыми компаниями в крайне редких случаях.

Компенсация пострадавшим в непогоду костанайцам не положена и из бюджета.

– Выплата единовременной материальной помощи в размере до 70 МРП положена тем, кто пострадал от стихийных бедствий и пожаров. Но разве дождь, который прошел в Костанае в минувший четверг, кто-то признал стихийным бедствием? Для получения такой выплаты официальное признание нужно обязательно, – пояснила руководитель отдела занятости и соцпрограмм акимата Костаная Акбопе Манатова.

Так что костанайским автовладельцам придется латать своих железных коней за собственный счет, в очередной раз гневаясь на небеса за свалившиеся на их головы проблемы.

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