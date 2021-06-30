Многомужество для женщин намерены узаконить в ЮАР

Правительство Южно-Африканской Республики опубликовало законопроект реформы института брака, который среди прочего предоставляет женщине право иметь одновременно несколько мужей. Об этом сообщила местная радиостанция Jacaranda FM, передает Tass.ru.
Документ, подготовленный министерством внутренних дел, призван обеспечить в ЮАР социальное равенство между женщинами и мужчинами, так как существующее законодательство разрешает последним иметь одновременно несколько жен, отмечает радиостанция. Так, предыдущий президент ЮАР Джейкоб Зума на законном основании имеет четырех жен.
"Решение о том, чтобы узаконить полиандрию - право женщины иметь сразу несколько мужей, было принято после тщательного рассмотрения вопроса о гендерном равенстве, - подчеркивается в сопровождающем законопроект комментарии руководства МВД. - Закон и в вопросах брака должен одинаково относиться к мужчинам и женщинам, как того требует конституция ЮАР. Существование в стране полигамии требует, чтобы аналогичное право было предоставлено и женщине, разрешив ей на законных основаниях иметь несколько мужей".
Проект нового закона о браке поступил на общественное обсуждение.
"Данная дискуссия может вызвать у некоторых чувство дискомфорта, но одновременно будет способствовать диалогу как внутри страны, так и в мировом сообществе", - подчеркнули в министерстве.
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