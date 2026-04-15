Рекордный урожай кофе ожидает Бразилия

Айман Аманжолова
корреспондент

Урожай кофе в Бразилии в 2026/27 сельскохозяйственном году, который начнется в июле, может достичь рекордных 75,65 млн 60-килограммовых мешков, прогнозирует консалтинговая фирма Safras & Mercado

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Оценка была пересмотрена в сторону повышения с ожидавшихся ранее 71 млн мешков за счет того, что благоприятные погодные условия в этом году приведут к повышению урожайности, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Интерфакс

Новый прогноз предполагает рост на 17% по сравнению с урожаем в этом сельхозгоду, сообщает агентство Reuters. При этом урожай арабики, как ожидается, увеличится на 29% - до 49,95 млн мешков, тогда как сборы сорта робуста сократятся на 1,2% - до 25,7 млн мешков.

«Хорошее количество дождей и более мягкие температуры позволили растениям хорошо развиваться, что способствует улучшению урожайности», - сказал аналитик по кофе Safras & Mercado Гил Барабах.

Бразилия является крупнейшим в мире производителем кофе.

 

#рекорд #Бразилия #урожай #кофе

Популярное

Все
В сердцах влюбленных – Баян-Сұлу и Қозы-Көрпеш
В Алматы стартовала новая экологическая акция
А горы здесь будут чистыми
Подписан меморандум
Искусство лаконичного высказывания
«Любовь и голуби» почти на новый лад
Дорога к звездам
История, рассказанная без слов
Говорят поэты о любви
Шантаж в эпистолярном жанре
В школьной лиге – сильнейшие
Пробились в число призеров
Курс на укрепление двусторонних связей
Дроны против саранчи
В центре внимания – человеческий капитал
Киберпреступность: остановить и одолеть
Квартира для чемпиона
Светское государство: формула устойчивости
Состоялся конгресс нефрологов
Очередная победа Кемелбека
В Нацгвардии внедряют камеры ИИ
Дожди со снегом надвигаются на Казахстан
В Нацгвардии – литературный челлендж
В Усть-Каменогорске житель получил вознаграждение за сдачу более 1 кг наркотиков
Легких прогулок не ожидается
Для учебы и спорта
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
Закон Республики Казахстан О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Звездный дуэт Чингиза Капина и Татьяны Турлай впервые выступил на столичной сцене
В Усть-Каменогорске прошли Дни французского кино
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
В Караганде открылся креативный экохаб
Сила степи – в глазах аргамака
Как станцевать любовь
Зрители Китая высоко оценили музыкальный проект Димаша
Вера и труд творят чудеса
С четырьмя медалями завершила сборная Казахстана ЧА по греко-римской борьбе
Гвардеец играет на пяти музыкальных инструментах
Возводятся объекты военной инфраструктуры
Военная семья – надежный тыл: семья Таубаевых
Нацгвардия получила новые служебные авто
Наурызнама: национальные узоры в форме и на технике гвардейцев
Гвардейцы стали победителями весеннего бала в преддверии Наурыза
Гвардеец знает наизусть около 100 кюев
В воинской части 5451 Нацгвардии провели церемонию «Тұсаукесер»
Нацгвардия МВД РК лидировала на чемпионатах по қазақ күрес и спортивному самбо
В Атырау начал работу особенный магазин
Тарифы снизятся, расход уменьшится
Военнослужащие провели благотворительную акцию в Павлодаре
Опубликован текст новой Конституции Казахстана
Ерлан Кошанов: Наш народ сделал свой исторический выбор
Встречи с личным составом
День открытых дверей для студентов провели в Нацгвардии
Час земли: какие здания и объекты отключат на время свет в Астане
В краю металлургов
Как казахстанцы отдохнут на майские праздники
В МВД рассказали, кого ждет амнистия

Читайте также

Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигла 100-го этажа
Единственный в Бангладеш НПЗ встал из-за нехватки нефти
Дроны против саранчи
Меры снижения финансовой нагрузки на аграриев рассмотрели в…

