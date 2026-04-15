«Башня Мохаммеда VI» стала самым высоким зданием Марокко

В мире,Строительство
128
Айман Аманжолова
корреспондент

Там состоялось торжественное открытие здания  

Изображение сгенерировано нейросетью Gemini

Строительство башни заняло восемь лет, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на Rg.ru

Церемонию провел наследный принц Мулай Эль-Хасан по поручению короля Мохаммеда VI. Об этом пишет местный портал Yabiladi.

Сообщается, что новая многофункциональная башня высотой 250 метров с 55 этажами возведена на площади 100 тысяч квадратных метров и уже меняет облик столичной агломерации, возвышаясь над городами-близнецами Рабат и Сале.

Сооружение оснащено современными экологическими системами, включая переработку дождевой воды и высокоэффективные солнечные панели, что позволяет зданию вносить вклад в экологический переход страны.

Строительство "Башни Мохаммеда VI" велось в рамках масштабного проекта по благоустройству долины реки Бу-Регрег и стало одной из ключевых составляющих программы "Рабат - город света, марокканская столица культуры".

В башне разместились роскошный отель, офисные помещения, жилые апартаменты, Обсерватория наследия Рабата и Сале, конференц-зал, торговые площади и рестораны. Все уровни обслуживаются 36 лифтами.

Марокканский архитектор Мохамед Фикри Абделлах отметил, что страна делает ставку на создание современной столицы со зданиями, которые учитывают экологические вызовы.

«Невозможно представить такие сооружения, которые игнорировали бы экологические проблемы», - подчеркнул он.

Башня получила международные экологические сертификаты LEED Gold и HQE и вошла в число самых высоких зданий Африки, заняв второе место на континенте.  

Ранее стало известно, что Jeddah Tower в Саудовской Аравии достигла 100-го этажа. 

 

#Марокко #башня

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]