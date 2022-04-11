Начиная с марта месяца т.г. в мобильные общественные приемные партии обратилось более 1500 жителей из 147 отдаленных сел.

Продолжаются выезды мобильных общественных приемных «AMANAT». Сегодня партийцы выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области. Всего за день было охвачено 10 отдаленных населенных пунктов, на прием пришли порядка 250 граждан.

Как известно, на внеочередном ХХІІ Съезде Председатель партии Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить партийную работу, отметив, что общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны.

Заместитель заведующей Республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Азамат Биржанов подчеркнул, что главная задача выездных мобильных групп – не ждать, когда люди придут с проблемой, а самим приехать к ним.

«Для жителей отдаленных сел выезд в областной центр – это всегда целое событие, когда нужно преодолеть 300 км и более, и не всегда по хорошей дороге. Особенно сложно пожилым, и людям, у которых нет машины. Поэтому в ближайшие месяцы мобильные общественные приемные объедут все регионы Казахстана», – сказал он.

Так, жительница села Женис Туркестанской области Ауескуль Уздеубай попросила оказать содействие в открытии аптеки в сельской поликлинике.

«Пенсионерам нелегко купить нужные лекарства, это в районный центр ехать, а некоторые иногда просят родственников или друзей прислать нужные лекарства из Шымкента. Было бы очень удобно, если аптека будет в одном здании с поликлиникой», – сказала Ауескуль Уздеубай.

А председатель местного совета ветеранов Аскар Жанабекулы поднял проблему проведения газопровода в село.

«В нашей стране газовый вопрос остается непростым. Наше село небольшое, у нас 420 жилых домов. И если будет газ, то жить нам станет легче. Очень приятно, что в партии «AMANAT» вот так по-простому встречаются с народом», – сказал аксакал.

В свою очередь житель села Женис Адильбек Усманов обратил внимание на дефицит и дороговизну воды.

«Канал «Р-6» был открыт в 1967 году и тогда имел емкость воды 2000 куб.м. в секунду. А в настоящее время она снизилась до 1400. Вдоль канала расположено более сотни крестьянских хозяйств, особенно сложно с водой на новых пастбищах. К тому же тариф высокий, за тысячу кубов берут почти 800 тенге, это очень много. Всем водным каналам нужен капитальный ремонт, а чтобы сделали качественно, должна быть наблюдательная комиссия из специалистов и местных жителей. Будем надеяться, что проблема будет решена», – заявил он.

Всего аманатовцы посетили 5 сел Туркестанского региона: Женис, Актобе, Темир, Караконыр и Когам. Жителей волнуют вопросы субсидирования фермерских хозяйств, строительства школ и детских садов, распределения земельных участков и многие другие.

В этот же день мобильные бригады «AMANAT» провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Партийцы побывали в селах Келлеровка, Имантау, Ясная Поляна, Долматово, Киялы.

В селе Келлеровка люди попросили «навести порядок» с ценами на продукты питания, и рассмотреть возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Помимо этого, жители просят провести уличное освещение.

«В нашем округе самая «больная» дорога – по Октябрьской улице. Мы надеемся, что в этом году уже сделают ремонт и освещение», - говорит местная жительница Сандугаш Боранбаева.

Много нареканий у жителей и к работе водных сетей. Как подчеркнули члены мобильной общественной приемной, такие вопросы задают им чуть ли не в каждом районе. Что касается Келлеровки, то здесь центрального водоснабжения не было никогда, жители вынуждены покупать воду в специализированных пунктах выдачи.

«Вопросы, которые нам сегодня озвучили, мы будем задавать Министерству экологии. Здесь в Келлеровке живут 2,5 тысячи человек и такие проблемы с водой в XXI веке считаются просто неприемлемыми», - отметила заведующая Республиканской общественной приёмной партии «AMANAT» Алия Садырбаева.

Стоит добавить, что ранее мобильные общественные приемные выезжали в Акмолинскую, Карагандинскую, Кызылординскую и Павлодарскую области. Более 1500 жителей из 147 отдаленных сел смогли озвучить свои проблемные вопросы. Это водо- и газоснабжение, капитальный и средний ремонт дорог, предоставление пастбищ и сенокосных угодий, обеспечение доступа к Интернету и т.п.

Только с начала года в общественные приемные партии «AMANAT» обратилось более 40 тысяч человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения – 32%, жилищно-коммунального хозяйства – 14% и обеспечения жильем и выделения земельных участков – 11%. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 8 тысяч приемов в ходе которых было принято 22 тысячи человек.

Напомним, что со своими вопросами можно обратиться в Республиканскую общественную приемную «AMANAT» по следующим контактам:

1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатный);

2. WhatsАpp: 8 700 800 4441

3. E-mail: komek@amanatpartiasy.kz

Запись на прием осуществляется не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения приема.

На базе Республиканской общественной приемной партии также действует специальный контакт-центр «Экстренная служба 111» по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию.