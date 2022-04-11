Официально
Мобильные общественные приемные партии «AMANAT» выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области

Начиная с марта месяца т.г. в мобильные общественные приемные партии обратилось более 1500 жителей из 147 отдаленных сел.

Продолжаются выезды мобильных общественных приемных «AMANAT». Сегодня партийцы выехали в Туркестанскую и Северо-Казахстанскую области. Всего за день было охвачено 10 отдаленных населенных пунктов, на прием пришли порядка 250 граждан.

Как известно, на внеочередном ХХІІ Съезде Председатель партии Касым-Жомарт Токаев поручил перестроить партийную работу, отметив, что общественные приемные партии должны стать местами притяжения для граждан, которые могли бы приходить туда не только с жалобами, но и с конкретными идеями по развитию страны.

Заместитель заведующей Республиканской общественной приемной партии «AMANAT» Азамат Биржанов подчеркнул, что главная задача выездных мобильных групп – не ждать, когда люди придут с проблемой, а самим приехать к ним.

«Для жителей отдаленных сел выезд в областной центр – это всегда целое событие, когда нужно преодолеть 300 км и более, и не всегда по хорошей дороге. Особенно сложно пожилым, и людям, у которых нет машины. Поэтому в ближайшие месяцы мобильные общественные приемные объедут все регионы Казахстана», – сказал он.

Так, жительница села Женис Туркестанской области Ауескуль Уздеубай попросила оказать содействие в открытии аптеки в сельской поликлинике.

«Пенсионерам нелегко купить нужные лекарства, это в районный центр ехать, а некоторые иногда просят родственников или друзей прислать нужные лекарства из Шымкента. Было бы очень удобно, если аптека будет в одном здании с поликлиникой», – сказала Ауескуль Уздеубай.

А председатель местного совета ветеранов Аскар Жанабекулы поднял проблему проведения газопровода в село.

«В нашей стране газовый вопрос остается непростым. Наше село небольшое, у нас 420 жилых домов. И если будет газ, то жить нам станет легче. Очень приятно, что в партии «AMANAT» вот так по-простому встречаются с народом», – сказал аксакал.

В свою очередь житель села Женис Адильбек Усманов обратил внимание на дефицит и дороговизну воды.

«Канал «Р-6» был открыт в 1967 году и тогда имел емкость воды 2000 куб.м. в секунду. А в настоящее время она снизилась до 1400. Вдоль канала расположено более сотни крестьянских хозяйств, особенно сложно с водой на новых пастбищах. К тому же тариф высокий, за тысячу кубов берут почти 800 тенге, это очень много. Всем водным каналам нужен капитальный ремонт, а чтобы сделали качественно, должна быть наблюдательная комиссия из специалистов и местных жителей. Будем надеяться, что проблема будет решена», – заявил он.

Всего аманатовцы посетили 5 сел Туркестанского региона: Женис, Актобе, Темир, Караконыр и Когам. Жителей волнуют вопросы субсидирования фермерских хозяйств, строительства школ и детских садов, распределения земельных участков и многие другие.

В этот же день мобильные бригады «AMANAT» провели прием жителей отдаленных населенных пунктов Северо-Казахстанской области. Партийцы побывали в селах Келлеровка, Имантау, Ясная Поляна, Долматово, Киялы.

В селе Келлеровка люди попросили «навести порядок» с ценами на продукты питания, и рассмотреть возможность строительства физкультурно-оздоровительного комплекса. Помимо этого, жители просят провести уличное освещение.

«В нашем округе самая «больная» дорога – по Октябрьской улице. Мы надеемся, что в этом году уже сделают ремонт и освещение», - говорит местная жительница Сандугаш Боранбаева.

Много нареканий у жителей и к работе водных сетей. Как подчеркнули члены мобильной общественной приемной, такие вопросы задают им чуть ли не в каждом районе. Что касается Келлеровки, то здесь центрального водоснабжения не было никогда, жители вынуждены покупать воду в специализированных пунктах выдачи. 

«Вопросы, которые нам сегодня озвучили, мы будем задавать Министерству экологии. Здесь в Келлеровке живут 2,5 тысячи человек и такие проблемы с водой в XXI веке считаются просто неприемлемыми», - отметила заведующая Республиканской общественной приёмной партии «AMANAT» Алия Садырбаева.

Стоит добавить, что ранее мобильные общественные приемные выезжали в Акмолинскую, Карагандинскую, Кызылординскую и Павлодарскую области. Более 1500 жителей из 147 отдаленных сел смогли озвучить свои проблемные вопросы. Это водо- и газоснабжение, капитальный и средний ремонт дорог, предоставление пастбищ и сенокосных угодий, обеспечение доступа к Интернету и т.п.

Только с начала года в общественные приемные партии «AMANAT» обратилось более 40 тысяч человек. В основном жителей волнуют вопросы социального обеспечения – 32%, жилищно-коммунального хозяйства – 14% и обеспечения жильем и выделения земельных участков – 11%. Руководителями государственных органов и депутатами разных уровней проведено свыше 8 тысяч приемов в ходе которых было принято 22 тысячи человек.

Напомним, что со своими вопросами можно обратиться в Республиканскую общественную приемную «AMANAT» по следующим контактам:

1. Call-центр: 8 800 080 4441 (звонок по Казахстану бесплатный); 

2. WhatsАpp: 8 700 800 4441

3. E-mail: komek@amanatpartiasy.kz

Запись на прием осуществляется не менее чем за 3 календарных дня до даты проведения приема.

На базе Республиканской общественной приемной партии также действует специальный контакт-центр «Экстренная служба 111» по вопросам семьи, женщин и прав детей, а также противодействия семейно-бытовому насилию.

Популярное

Все
Дежурные ЦОНы возобновили работу в Казахстане
Раскол народных избранников на два лагеря впервые произошел в маслихате Жамбылской области
Готовы ли казахстанцы к росту цены на муку со 115 до 155 тенге?
Видео с мертвой рыбой в водоеме Ботанического сада прокомментировал акимат Нур-Султана
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 11 апреля
Тело пропавшего 19-летнего казахстанского военнослужащего обнаружено в Кыргызстане
Мы поддерживаем политическую повестку Токаева – заместитель Госсекретаря США
Парень сорвался с аттракциона в Шымкенте
Тамара Дуйсенова вновь стала главой Минтруда
Аружан Саин эмоционально выразила свою позицию по ситуации с детскими секциями и кружками
США максимально старается смягчить действие антироссийских санкций на Казахстан – МИД
Повышение зарплаты затронет более 1 млн казахстанцев
Вырастут ли цены на хлеб в Казахстане, ответили в Минсельхозе
Электронные автобусные таблички установили в Кызылорде, но почему они не работают?
Наука, бизнес и преодоление дефицита инженеров в Казахстане
"Перепутавшую" детскую площадку со стоянкой автоледи наказали в Алматы - видео
Работать в убыток глупо. Но кто автор этой глупости?
Январские беспорядки: гибель 24 человек от рук полицейских объяснили в Генпрокуратуре
Сколько казахстанцев лечатся от коронавируса
Ребенка сбили на "зебре" в Актау: пострадавший находится в коме – СМИ
10 апреля 2022
Сказать «нет» беспечности
Общественный резонанс помог решить проблему яхт-клуба в Актау
Паруса не опускать!
Казахстанские грузы будут попадать в Европу, несмотря на геополитический кризис
Головкин сместил Канело с первого места в рейтинге лучших боксеров мира
Транзитные мосты содружества
Поддержать, а не критиковать
Наследие Мустафы Шокая обсудили в Нур-Султане
Предвестник независимости
Нападавшие не останавливались ни перед чем – ветеран полиции о январских событиях в Казахстане
Не предавать память невинно погибших
Новые реформы должны укрепить Казахстан перед внешними и внутренними вызовами
Открытый новый Казахстан
По списку или персонально?
Казахстан снимает ограничения по границе с тремя странами
Почти половина игрушек в казахстанских магазинах оказалась опасной для детей
Девочка-пешеход погибла в ДТП в Алматы
Видеообзор рабочей недели Касым-Жомарта Токаева
Министр обороны проверил подразделения РгК "Восток"
"Водитель не стал ждать": беременная актюбинка выпала из автобуса
10 апреля 2022
Грузовик сорвался в ущелье в Алматинской области, погиб водитель
Выборы президента проходят во Франции
"Не бойтесь высказывать свое мнение" – глава "Самрук-Казына" молодым резервистам
Жителей села Речное эвакуировали из-за паводков в ВКО
Груженная бытовой техникой фура из России сгорела в Туркестанской области
Мертвого младенца в пакете нашли во время субботника в Караганде
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 10 апреля
Оставление скота без присмотра ведет не только к кражам, но и к гибели людей
09 апреля 2022
Внедорожник застрял посреди бурной реки в Талдыкоргане – видео
Перспективы развития Национального военно-патриотического центра обсудили в Нур-Султане
Головкин нокаутировал "суперчемпиона" в бою за три титула
Более 20 школ оштрафовали из-за наружных туалетов в Туркестанской области
Неизвестные сообщили о взрывном устройстве на борту самолета Минск – Нур-Султан
Могут ли санкции против дочерних российских банков повлиять на казахстанские БВУ, разъяснил финрегулятор
Посол Казахстана встретился с Президентом США
Незаконное майнинговое оборудование обнаружили в ТРЦ Нур-Султана - видео
Сводит на нет работу по увеличению доходов казахстанцев – Смаилов о росте цен на продукты
Военные моряки в ходе учения «Батыл Тойтарыс - 2022» выполняют задачи в Каспийском море
Грузовые вагоны сошли с рельсов в ВКО
Молодых супругов нашли повешенными в Капшагае

Читайте также

Официально
В вооруженных силах проходит второй этап контрольной провер…
Официально
Как проводится контрольная проверка войск в новом формате в…
Официально
Поправки по защите детей от кибербуллинга рассмотрят в Сена…
Официально
В Казахстане стартовал проект популяризации здорового образ…
Апрель
2022
Март
2022
Февраль
2022
Январь
2022
Декабрь
2021
Ноябрь
2021
Октябрь
2021
Сентябрь
2021
Август
2021
Июль
2021
Июнь
2021
Май
2021
Апрель
2021
Март
2021
Февраль
2021
Январь
2021