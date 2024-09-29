В РК средняя стоимость 1 ГБ более чем в 6 раз меньше среднемирового показателя, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Ranking.kz

Фото: Ranking.kz

Ежегодно аналитическая компания Cable.co.uk публикует исследование по стоимости мобильного интернета в мире и на основе этого исследования формирует рейтинг. По итогам 2023 года было рассмотрено 237 стран и более чем 5,6 тыс. тарифных планов операторов.

В разрезе макрорегионов самые низкие цены были зафиксированы в Северной Африке: в среднем 0,86 долл. США за 1 Гб мобильного интернета.

На втором месте расположилась Азия: средняя стоимость 1 Гб мобильного интернета в регионе составила 1,1 долл. США. Третье и четвёртое места заняли Восточная Европа (1,27 долл. США) и Центральная Америка (1,5 долл. США). СНГ досталась пятая строчка: 1,8 долл. США за 1 Гб мобильного интернета.

Тем временем регионами с самым дорогим мобильным интернетом стали Северная Америка (4,6 долл. США), Южная Америка (3,74 долл. США) и Океания (3,72 долл. США).

В разрезе конкретных стран ситуация ещё интереснее. Так, при том, что на макрорегиональном уровне СНГ досталось пятое место по дешевизне мобильного интернета, непосредственно Казахстан традиционно вошёл в топ стран с самыми низкими ценами на мобильный интернет. Как отмечено в отчёте, в РК средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета по итогам 2023 года составила всего 0,41 долл. США — более чем в 4 раза меньше по сравнению со средним значением по СНГ и более чем в 6 раз меньше среднемирового показателя. Таким образом, мобильный интернет в Казахстане дешевле, чем в 85% других стран.

На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция ежегодного снижения цен на мобильный интернет. Так, с 2019 по 2023 год средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета в мире уменьшилась на 68,1%, до 2,61 долл. США. Схожую динамику демонстрирует и РК: за тот же период цена мобильного интернета в стране снизилась на 16,3%.

Подтверждают эти данные и отдельные операторы мобильной связи. Так, к примеру, у Beeline средняя стоимость 1 ГБ мобильного интернета с 2019 по 2023 год уменьшилась сразу на 29,2%.

При этом расходы на услуги связи в Казахстане составляют несущественную долю в структуре общих расходов населения: лишь 3,2% в первом квартале 2024 года. Для сравнения: на прочие коммунальные услуги, стоимость которых жёстко контролируется государством, в том же периоде приходилось 6,3% расходов, а расходы на самое базовое — еду — составляли почти половину всех расходов населения, а точнее 46,4%.

Кроме того, если рассматривать многолетнюю динамику, доля расходов на связь от всех расходов населения всегда была небольшой, и даже наблюдается некоторое её уменьшение. В целом показатель варьируется в узком диапазоне: всего 3%–3,9%.

Стоит отметить, что ценообразование на рынке связи формируется с учётом инвестиций в инфраструктуру. При этом инвестиции в сектор связи в Казахстане обходятся достаточно дорого. Объясняется это множеством факторов, и в первую очередь самой географией республики: чем больше территория страны, тем сложнее прокладывать необходимую инфраструктуру, а с учётом того, что РК входит в десятку самых больших государств в мире, это весьма непростая ситуация для операторов связи. Кроме того, всё необходимое оборудование в секторе приобретается за рубежом и оплачивается в долларах США. Это также негативно сказывается на расходах операторов связи на фоне постепенного ослабления национальной валюты по отношению к доллару.

По итогам 2023 года в сфере связи было введено в эксплуатацию почти 440 тыс. новых основных средств. В целом за пять лет инвестиции в секторе увеличились почти в 5 раз, а за первое полугодие 2024-го объём вложений достиг 119 млрд тг — в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Участники телеком-сектора страны в основном инвестируют в такие направления, как:

В то же время можно констатировать, что, несмотря на столь существенные инвестиции и издержки со стороны операторов мобильной связи, цены в Казахстане остаются весьма невысокими и доступными для населения.