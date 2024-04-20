Модернизация Алматинской ТЭЦ-3 завершится в 2026 году

Пока эта теплоэлектроцентраль остается одним из крупнейших источников загрязнения атмосферы в регионе

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Один из ключевых пунктов «дорожной карты» по решению экологических проблем региона касается реконструкции ТЭЦ-3, расположенной в райцентре Илийского райо­на – поселке Отеген-батыра. Теплоэнергетический объект был введен в строй в далеком 1962 году. По оценкам отраслевых специалистов, за прошедшее с тех пор время ТЭЦ практически выработала свой эксплуатационный ресурс.

Ежесуточно для генерации электричества и тепла здесь сжигают до 2 тыс. тонн угля. По данным руководства энергообъекта, у тепло­энергоцентрали переполнен золоотвал, участились аварийные остановки котлов и агрегатов. Ситуация усугубляется тем, что запчасти на устаревшее оборудование практически невозможно найти ни в Казахстане, ни за рубежом.

Изначально проект реконструкции ТЭЦ-3 с переводом ее на газ был рассчитан на 2023–2025 годы. Теперь же срок его завершения перенесли еще на год. В данный момент завершены изыскательские работы, ведется проектирование.

Обо всем этом в ходе общественных слушаний по вопросам улучшения экологической ситуации в Алматинской области доложил директор ТЭЦ-3 Бауыржан Калиев.

По его словам, модернизация электростанции нач­нется в августе текущего года. Стоимость проекта – 273 млрд тенге. На эти средства произведут полную замену основного оборудования, построят парогазовые установки. Новая система фильтрации в девять раз – с нынешних 14 тыс. тонн до 1,6 тыс. тонн в год – позволит снизить объемы выбросов вредных веществ в окружаю­щую среду.

Предполагается, что реконструкция энергообъекта повысит его генерирующую мощность с нынешних 173 до 450 мегаватт. Заключен договор с итальянской компанией Ansaldo Energia на поставку для ТЭЦ-3 современного оборудования.

Участники общественных слушаний обсудили также ряд других вопросов, напрямую влияющих на экологическую ситуацию. В частности, централизованным теплоснабжением в регионе обеспечены около 2 тыс. многоквартирных домов, или 65% от общего числа. Жильцы остальных многоэтажек обог­ревают квартиры в основном углем и дровами.

Для решения данной проб­лемы будет продолжено строительство блочно-модульных котельных, работающих на газе. Как сообщил представитель областного управления энергетики и ЖКХ Айдос Тастанов, в текущем году уже введено в строй пять БМК, разрабатывается проектно-сметная документация для подключения к данной отопительной системе 110 домов, расположенных в Илийском, Талгарском и Енбекшиказахском районах.

Отвечая на вопросы местных жителей, докладчик также рассказал, что газификацию отдаленных Кегенского и Райымбекского районов планируется осуществить в 2027 году. Вскоре должно начаться строительство магистрального газопровода Шелек – Кеген – Нарынкол протяженностью 227 км. Благодаря проекту около 50 тыс. сельчан получат долгожданный доступ к голубому топливу.

Кроме того, в рамках «дорожной карты» по улучшению экологичес­кой обстановки в регионе осуществляется посадка 50 тыс. саженцев деревьев. Производится рекультивация стихийных свалок, намечены строительство полигонов твердых бытовых отходов, мусороперерабатывающих заводов, внедрение системы раздельного сбора и вывоза мусора.

Вскоре в Конаеве начнется строительство канализационно-очистных соору­жений. Предусмотрены также меры по устранению зловонного запаха, исходящего из озера-отстойника Сорбулак. Для этого здесь проведут реконструкцию цеха механической очистки сточных вод.