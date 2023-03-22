Модернизация не остановится

Политика
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Аман Мамбеталин, эксперт, политолог

Завершение выборов депутатов Мажилиса Парламента и маслихатов всех уровней
не означает, что на этом политическое обновление Казахстана завершится.

Фото: Kazpravda.kz

В действительности страна перейдет на новый электоральный уровень, а переизбрание Мажилиса призвано стать катализатором дальнейшего процесса модернизации.

На мой взгляд, появление в Мажилисе новых лиц из числа депутатов-одномандатников принесет в нижнюю палату свежие веяния. Стоит ожидать повышения внут­ренней конкуренции, что, в свою очередь, окажет позитивное влия­ние на процесс законотворчества.

Кроме того, наступает время появления новых партийных коалиций. Они должны быть широкими для того, чтобы принимаемые законы могли устраивать не узкие группы, а всех граждан страны. К слову, среди населения сохраняется определенный уровень недоверия и скепсиса к органам власти. Пугаться по этому поводу не стоит, ведь речь идет о естественном процессе. Однако политическим центрам страны необходимо возвращать доверие граждан.

Если во время предвыборной кампании депутат сделал много популистских обещаний и не выполнил их, то избиратели перестанут ему верить. К тому же в соответствии с новым законодательством у граждан страны есть право выражать вотум недоверия. Поэтому народные избранники будут заинтересованы в хорошей обратной связи с населением.

Наконец, откроется существующая «завеса тайны» в Мажилисе. Имею в виду процедуру принятия законов, механизмов работы этого органа, которые могут объяснить простым людям задержку с решением той или иной проблемы регио­на, города, села. До сего времени такая «завеса» существовала. В целом депутат обязан будет отработать обратную связь с электоратом, который его избрал.

Ранее звучало много мнений о том, что местные маслихаты являются «карманными», и это соответст­вовало действительности. Одна­ко теперь появилась надежда на то, что в маслихаты придут люди, имеющие собственную позицию и мнение, умеющие их отстаивать.

Депутаты в регионах выбирают акимов и депутатов Сената. Сейчас рано говорить, смогут ли обновленные маслихаты в полной мере стать органами, реально влияющими на жизнь регионов. Ответ на этот вопрос даст время.

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