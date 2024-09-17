Токаев представил свое видение сотрудничества ЦА и Германии

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на Встрече глав государств Центральной Азии и федерального канцлера Германии, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: пресс-служба президента РК

Исходя из общих интересов, Касым-Жомарт Токаев представил свое видение ключевых направлений совместной работы.

«Первое. Увеличение товарооборота. Приоритетная задача – увеличение торговых показателей за счет эффективной реализации совместных региональных проектов, расширения номенклатуры товаров. К примеру, Казахстан готов нарастить экспорт в Германию по ста товарным позициям на сумму 850 млн долларов», – сказал глава государства.

Вторым приоритетом он назвал расширение сотрудничества в энергетической сфере.

«Будучи надежным и одним из крупнейших поставщиков энергоресурсов в Германию, Казахстан готов нарастить нефтяной экспорт на немецкий рынок. Рассчитываем на дальнейшую поддержку германских партнеров для обеспечения долгосрочных и стабильных поставок углеводородов. Для устойчивого прогресса наших государств считаю важным активизировать совместную деятельность по переходу на альтернативные источники энергии. Выражаем готовность к взаимовыгодному сотрудничеству в сфере развития водородной энергетики. Наша страна совместно с Узбекистаном и Азербайджаном прорабатывает проект строительства линии по передаче «зеленой» энергии по дну Каспийского моря и далее в страны Европы. Предлагаем германским партнерам рассмотреть возможность участия в этом стратегическом проекте», – отметил Касым-Жомарт Токаев.

Еще одним важным направлением глава государства считает развитие промышленной кооперации, в том числе наращивание поставок в Германию критически важных материалов

«Казахстан приглашает немецкие компании к совместной геологоразведке и добыче редкоземельных металлов. Предлагаю наладить сотрудничество по принципу «сырье в обмен на технологии» с первичной и вторичной обработкой руд в регионе. В данном контексте приветствуем реализацию инвестиционного проекта компании HMS Bergbau по добыче и переработке лития в Восточно-Казахстанской области на сумму более 500 млн долларов. Мы готовы и далее предоставлять германским инвесторам благоприятные условия для разведки и освоения месторождений драгоценных и цветных металлов на территории нашей страны. Считаю целесообразным при поддержке наших европейских партнеров создать Региональный Исследовательский центр по редкоземельным металлам на базе казахстанского Центра технологического прогнозирования», – сказал президент Казахстана.

Далее в выступлении были подняты вопросы укрепления транспортно-логистической взаимосвязанности.

«Широкие инвестиционные перспективы открывает дальнейшее развитие Среднего коридора, в том числе в части модернизации и цифровизации портов Каспийского моря, строительства грузовых терминалов. Актуальной задачей остается дальнейшая интеграция транспортно-логистических систем Центральной Азии и Европы. Казахстан приветствует решение европейских партнеров о выделении 10 миллиардов евро в рамках программы Global Gateway для развития Среднего коридора. Рассчитываем на содействие Германии по сопряжению данного маршрута с Трансъевропейской транспортной сетью (TEN-T) и стратегией Global Gateway», – подчеркнул глава государства.

Президент также затронул проблематику, связанную с «зеленым» переходом и сохранением водных ресурсов. Он отметил, что Германия на протяжении многих лет является надежным партнером стран Центральной Азии в вопросах борьбы с последствиями изменения климата, улучшения экологии, повышения эффективности водно-энергетической отрасли.

«Казахстан в данное время осуществляет функцию действующего председателя Международного фонда спасения Арала и в этом качестве предлагает активизировать партнерство по реализации проектов в рамках Программы действий по оказанию помощи странам бассейна Аральского моря и Региональной программы по охране окружающей среды для устойчивого развития Центральной Азии. Деятельность Фонда, на наш взгляд, имеет принципиальное значение для обеспечения устойчивого развития и процветания нашего региона. Особую актуальность представляет инициатива о создании Регионального центра устойчивого земледелия. Рассчитываю, что данная инициатива будет поддержана всеми участниками сегодняшней встречи», – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Еще одной актуальной задачей глава государства считает развитие научно-образовательных связей. Он пригласил научные и образовательные круги Германии к расширению сотрудничества в таких перспективных областях, как искусственный интеллект, цифровизация и «зеленые» технологии.

Большое внимание в выступлении было уделено укреплению международной безопасности и стабильности. Касым-Жомарт Токаев отметил, что на фоне сложной геополитической ситуации вопросы обеспечения безопасности и стабильности должны находиться в фокусе постоянного внимания.

«Наши страны тесно взаимодействуют в многостороннем формате, в том числе в рамках Организации Объединенных Наций. Мы намерены и впредь решительно поддерживать усилия этой безальтернативной универсальной Организации в вопросах борьбы с терроризмом, экстремизмом, нелегальной миграцией и изменением климата, миротворческой деятельности и разоружения. Казахстан также готов принять самое активное участие в процессе реформирования ООН. Считаем, что целый ряд развитых государств, в том числе и прежде всего Германия, безусловно, заслуживает место в качестве постоянных членов Совета Безопасности ООН. Пользуясь случаем, хочу пожелать успехов Кыргызской Республике в продвижении своей кандидатуры на пост непостоянного члена Совета Безопасности ООН на 2027-2028 годы. Уверен, Кыргызстан сможет внести существенный вклад в укрепление стабильности и безопасности в Центральной Азии и за ее пределами», – подчеркнул президент Казахстана.

В завершение глава государства выразил уверенность, что все высказанные сегодня предложения найдут отражение в принимаемой странами Совместной декларации.

По итогам саммита была принята Совместная декларация глав государств Центральной Азии и Федерального канцлера Германии.

На саммите также выступили федеральный канцлер ФРГ Олаф Шольц, президент Кыргызстана Садыр Жапаров, президент Таджикистана Эмомали Рахмон, президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.