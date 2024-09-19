О биржах и тиграх

Руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биржевой торговли» напомнила, что в Послании 2023 года Глава государства поручил сформировать открытое ценообразование на биржевые товары и вывести с рынка «карманные» биржи. Законопроект был разработан для выполнения этой задачи и решения ряда конкретных проблемных вопросов.

В законопроекте предлагается исключение товарных бирж в качестве субъектов малого предпринимательства, в том чис­ле микропредпринимательства. В этой связи депутат Ерлан Стамбеков, констатировав, что большая часть бирж отвечает требованиям, указанным в предпринимательском кодексе, поинтересовался, с чем связано данное предложение, не ущемляет ли оно права товарных бирж как субъектов рынка.

Екатерина Смышляева отметила, что при том, что на товарных биржах работает очень маленькое количество сот­рудников, ее обороты в год в среднем переваливают за 2 трлн тенге.

– Сегодня биржа – достаточно серьезный институт, который обеспечивает стабильность на социально-экономичес­ких рынках. Поэтому биржа в данном случае будет подпадать под перечень тех исключений, которые указаны в Предпринимательском кодексе. Это следующие критерии: количество людей, обороты, особый вид деятельности. Биржа будет подпадать под особый вид деятельности наряду с кредитными бюро, лотерейной деятельностью, с аудиторской деятельностью. По фондовым биржам это исключение имеется, оставались только товарные биржи, – пояснила Екатерина Смышляева.

Кроме того, нормами предлагается перевод торговли нестандартизированными товарами на электронные торговые площадки, повышение требований к финансовой стабильности и прозрачнос­ти работы товарных бирж, расширение государственного контроля над ними. Также вносятся нормы по внесению реест­ра недобросовестных участников биржевых торгов, лицензированию брокеров и клиринговых центров и включение их в категорию субъектов финансового мониторинга, признание ничтожными договоров с участием биржевых ботов, введение высоких требований к товарным биржам, торгующим социальными товарами.

Согласно повестке заседания, Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды. Согласно этому документу, сотрудничество сторон нап­равлено на предупреждение и контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, включая предупреж­дение их незаконного трансграничного перемещения, сохранение биологического разнообразия, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, оказывающие содействие на окружающую среду, а также разработку совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне.

Соглашением предусматриваются разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств сторон, а также создание рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду. В соответствии с соглашением стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в облас­ти охраны окружающей среды, которая будет ответственна за решение вопросов, направленных на реализацию соглашения.

Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, соглашение позволит расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды, включая организацию восстановления лесных массивов, а также борьбу с деградацией почв и растительного покрова.

Депутаты соглашение поддержали, а заодно, воспользовавшись присутствием главы Минэкологии, поинтересовались: правда ли, что на Балхаш и Арал в скором времени завезут тигров? Оказалось, правда.

Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев напомнил, что исторически туранский тигр обитал в камышовых зарослях в устье реки Или и на Балхаше.

– В последний раз его видели там в 1948 году. В рамках программы по возрож­дению популяции до конца сентября мы привезем двух тигров из Голландии. Это амурский тигр, потому что только эти два тигра устойчивы к сильным холодам. Все остальные тигры обитают только в теплых краях. В следующем году из России привезем еще четыре, – сообщил он.

Также на пленарном заседании Комитет Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу законодательные поправки в Закон «О почте».

В завершение пленарного заседания мажилисмены направили 16 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономичес­ким темам.