О биржах и тиграх Политика 19 сентября 2024 г. 7:00 4 Лаура Тусупбекова специальный корреспондент Мажилис в первом чтении одобрил депутатские поправки в проекте закона по вопросам биржевой торговли и ратифицировал Соглашение между Казахстаном и Узбекистаном о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды. Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов Руководитель рабочей группы Екатерина Смышляева по проекту закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам биржевой торговли» напомнила, что в Послании 2023 года Глава государства поручил сформировать открытое ценообразование на биржевые товары и вывести с рынка «карманные» биржи. Законопроект был разработан для выполнения этой задачи и решения ряда конкретных проблемных вопросов. В законопроекте предлагается исключение товарных бирж в качестве субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства. В этой связи депутат Ерлан Стамбеков, констатировав, что большая часть бирж отвечает требованиям, указанным в предпринимательском кодексе, поинтересовался, с чем связано данное предложение, не ущемляет ли оно права товарных бирж как субъектов рынка. Екатерина Смышляева отметила, что при том, что на товарных биржах работает очень маленькое количество сотрудников, ее обороты в год в среднем переваливают за 2 трлн тенге. – Сегодня биржа – достаточно серьезный институт, который обеспечивает стабильность на социально-экономических рынках. Поэтому биржа в данном случае будет подпадать под перечень тех исключений, которые указаны в Предпринимательском кодексе. Это следующие критерии: количество людей, обороты, особый вид деятельности. Биржа будет подпадать под особый вид деятельности наряду с кредитными бюро, лотерейной деятельностью, с аудиторской деятельностью. По фондовым биржам это исключение имеется, оставались только товарные биржи, – пояснила Екатерина Смышляева. Кроме того, нормами предлагается перевод торговли нестандартизированными товарами на электронные торговые площадки, повышение требований к финансовой стабильности и прозрачности работы товарных бирж, расширение государственного контроля над ними. Также вносятся нормы по внесению реестра недобросовестных участников биржевых торгов, лицензированию брокеров и клиринговых центров и включение их в категорию субъектов финансового мониторинга, признание ничтожными договоров с участием биржевых ботов, введение высоких требований к товарным биржам, торгующим социальными товарами. Согласно повестке заседания, Мажилис ратифицировал Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области экологии и охраны окружающей среды. Согласно этому документу, сотрудничество сторон направлено на предупреждение и контроль за загрязнением атмосферного воздуха и воды, управление твердыми бытовыми и опасными отходами, включая предупреждение их незаконного трансграничного перемещения, сохранение биологического разнообразия, совместное реагирование на чрезвычайные ситуации, оказывающие содействие на окружающую среду, а также разработку совместных мероприятий по улучшению экологической ситуации в Аральском бассейне. Соглашением предусматриваются разработка регламента обмена информацией о состоянии окружающей среды на приграничных территориях государств сторон, а также создание рабочего механизма взаимного информирования о чрезвычайных ситуациях, оказывающих трансграничное воздействие на окружающую среду. В соответствии с соглашением стороны создают казахстанско-узбекскую совместную комиссию по сотрудничеству в области охраны окружающей среды, которая будет ответственна за решение вопросов, направленных на реализацию соглашения. Как отметил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев, соглашение позволит расширить сотрудничество в области охраны окружающей среды, включая организацию восстановления лесных массивов, а также борьбу с деградацией почв и растительного покрова. Депутаты соглашение поддержали, а заодно, воспользовавшись присутствием главы Минэкологии, поинтересовались: правда ли, что на Балхаш и Арал в скором времени завезут тигров? Оказалось, правда. Глава Минэкологии Ерлан Нысанбаев напомнил, что исторически туранский тигр обитал в камышовых зарослях в устье реки Или и на Балхаше. – В последний раз его видели там в 1948 году. В рамках программы по возрождению популяции до конца сентября мы привезем двух тигров из Голландии. Это амурский тигр, потому что только эти два тигра устойчивы к сильным холодам. Все остальные тигры обитают только в теплых краях. В следующем году из России привезем еще четыре, – сообщил он. Также на пленарном заседании Комитет Мажилиса по экономической реформе и региональному развитию принял в работу законодательные поправки в Закон «О почте». В завершение пленарного заседания мажилисмены направили 16 депутатских запросов государственным органам по актуальным социальным и экономическим темам. #мажилис #заседание #законопроекты