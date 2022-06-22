Мои герои, мои путеводные звезды

С каждым годом рядом с нами все меньше ветеранов Великой Отечественной войны. Стаей белых журавлей улетает от нас поколение Победителей – тех, кто подарил нам возможность любить, жить и радоваться каждому дню жизни.

Ушел и мой отец – Мейржан Мукашев, ветеран войны. Он родился в 1915 году в селе Кара­агаш Жанааркинского района. В 1936-м был призван в ряды Крас­ной Армии. Потом, как и миллионы его соотечественников, бился с немецко-фашистскими захватчиками. Воевал в составе 307-й и 121-й стрелковых дивизий.

Отец не любил рассказывать про войну. О его боевых заслугах больше говорили награды – орден Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные... Истинно солдатские награды – «За боевые заслуги», «За отвагу». Их зарабатывают кровью, пролитой за Отечество. Ценнее этого от отца у меня ничего не осталось.

После Великой Победы война для отца не закончилась. Он сражался с японцами, получил два ранения. Стал инвалидом 2-й группы.

Вернулся домой, встретил мою маму Улбике. Она родилась 10 марта 1931 года и стала сиротой – еще не исполнилось и сорока дней, как умер ее отец Кулжанбек. А потом грянул страшный джут. В 10 лет в ее детство ворвалась война. Наравне со взрослыми она работала в поле, снабжая фронт.

Мои родители прожили долгую, насыщенную жизнь. Вырас­тили нас, 14 детей... Отец умер 29 ноября 1991 года, а мама ушла совсем недавно, 30 января прошлого года. Она была для нас учителем, советчиком, утешительницей. Мамой с большой буквы.

Эталон красоты и мягкости, доб­роты и стойкости, мудрости и жизнелюбия, она – «Абыз ана», «Көптi көрген кейуана», воплощение образа настоящей казахской женщины. В последний путь ее проводили 12 детей, 43 внука, 94 правнука и 3 праправнука.

Отец был добрый и справедливый. Учил нас никогда не лгать, не изворачиваться, открыто признавать свою вину. Если совершил ошибку, делай выводы и будь благодарен судьбе за полученный урок. Если в тебя кинули камень, не отвечай тем же.

Он учил нас быть добрыми и порядочными, любить свою родину и защищать свою семью. А семья была большая, и наш папа любил своих снох, как родных дочерей. И они отвечали ему тем же. Отец стал для меня примером главы семьи, труженика, человека чес­ти и достоинства.

Он работал в правоохранительных органах, был управдомом, начальником отдела рабочего снабжения. Занимался общественной работой – был председателем группы народного контро­ля Жайремского поселкового совета... И я работал в народном контроле, двое из троих моих сыновей тоже служат в правоо­хранительных органах. Старший сын занимается вопросами обеспечения продовольственной безопасности в социально-предпринимательской корпорации. Род Мукашевых продолжается.

Отец физически не выносил лжи и малодушия, слюнтяйства. В сердцах откладывал в сторону газету, если видел там приукра­шательство и замалчивание. «Слово дано нам Аллахом, но только для того, чтобы говорить людям правду», –считал он. И я с детских лет впитал эти слова. Такого, как мой отец, человека, который честно служит Родине, поставившего на ноги всех своих детей, уважает не только его семья, а весь народ.

Честность и чувство собственного достоинства – это тоже от вас, мои мама и папа. Вообще, всем, чего я достиг в жизни, и любви к труду, и желанию добиться успеха, и ответственности за свои слова и поступки – всем этим я обязан своим родителям, родному аулу и книгам. Отец и мать подарили мне жизненный девиз «Будь первым среди равных».

Я горжусь своими родителями. Я мысленно советуюсь с ними каждый день. И я надеюсь, что достоин вас, достоин вашей памяти, мои самые родные, мои герои, мои Улбике и Мейржан Мукашевы.