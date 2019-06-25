Молодежь ВКО активно участвует в сборе гуманитарной помощи жителям Арыси
Молодежь ВКО активно участвует в сборе гуманитарной помощи жителям города Арысь, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Инфоцентр ВКО.
На базе всех молодежных ресурсных центров области, включая областной, городские и районные, в целом их 20, открыты пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от взрывов в городе Арысь.
"Наша молодежь неравнодушно относится к этому событию. Мы глубоко сочувствуем нашим землякам. Держитесь, мы с вами!" – сказала директор областного молодежного ресурсного центра Арайлым Есимбекова.
Также во всех крупных супермаркетах и рынках города открыты "полки добра", на которых жители смогут оставить продукты питания, средства гигиены и другие необходимые вещи.
Штаб по сбору гуманитарной помощи в Усть-Каменогорске находится по адресу Потанина 27/1 ("Молодежный ресурсныйцентр").
Напомним, ранее аким области Даниал Ахметов призвал граждан принять участие в оказании помощи и не оставаться в стороне подобного события. Также глава региона отметил, что работа по сбору должна проходить на добровольной основе. На обращение акима тут же откликнулись руководители предприятий, вузов, директора компаний, а также активная молодежь.
Президент поручил министрам обороны, внутренних дел и акиму Туркестанской области срочно принять меры по ликвидации последствий взрывов, а также обеспечить безопасность жителей и выяснить причины взрывов.
В ДЧС Туркестанской области заявили, что проводятся пожарные и эвакуационные работы. Кроме того, устанавливается информация о пострадавших.
Позже Министерство обороны Казахстана сделало официальное заявление по поводу взрыва на складе воинской части в населенном пункте Арысь Туркестанской области.
Полиция взяла безопасность и порядок в городе под контроль. Эвакуированных людей размещают в нескольких пунктах в Шымкенте.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вылетел в Арысь, чтобы лично ознакомиться с ситуацией после ЧП.
Глава государства встретился с эвакуированными жителями Арыси, осмотрел жилые дома и административные объекты, наиболее пострадавшие от взрывов на складе боеприпасов, а также поручил принять первоочередные меры по обеспечению оперативного размещения граждан, потерявших жилье, и оказанию всесторонней помощи пострадавшим, в том числе медицинской.
Позднее сообщили о том, что все пропавшие дети в результата взрывов в Арыси найдены и переданы родителям.
Отметим, что казахстанцы со всех регионов страны приняли участие в сборе гуманитарной помощи для жителей Арыси.