Молодежное мероприятие провели в Павлодарской области

На центральной набережной в рамках проекта «Закон и порядок» и областного молодежного проекта «Ертіс толқыны» молодежью Щербактинского района было организовано семейное, молодёжное мероприятие «Тәртіпбек тәртіпке шақырады», передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото предоставлено организаторами

В качестве образа Тәртіпбека был выбран популярный современный мультипликационный проект «Үш мысық», который хорошо знаком и любим детьми. Активная молодежь района, перевоплотившись в героев мультфильма, провела для жителей и гостей района насыщенную развлекательную программу.

Участники мероприятия с большим интересом принимали участие в увлекательных конкурсах, спортивных эстафетах и интерактивных играх, направленных на формирование законопослушного поведения, популяризацию здорового образа жизни и организацию активного семейного досуга.

По информации руководителя отдела Управления информации и общественного развития Павлодарской области Жаннур Ахметжановой самые активные участники были награждены памятными призами. Мероприятие прошло в теплой и дружеской атмосфере, подарив всем присутствующим яркие эмоции, хорошее настроение и положительные впечатления.