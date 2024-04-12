Молодой ученый из НУО РК продолжит образование в George Washington University

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Айман Аманжолова
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Старший научный сотрудник Научно-исследовательского института вооружения и военной техники Военного научно-исследовательского центра Национального университета обороны РК подполковник Багдат Алиев будет заниматься научными изысканиями в американском George Washington University

фото: пресс служба МО РК

Согласно решению республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом подполковник Багдат Алиев стал обладателем гранта для прохождения научной стажировки в ведущих научных центрах мира. По программе «500 ученых» международной программы «Болашак» в мае он поедет в США, где в течение одного года будет проходить обучение в университете Джорджа Вашингтона по специальности «Менеджмент в образовании»

В рамках программы подготовки научно-педагогических кадров подполковник казахстанской армии будет изучать методы критического и творческого мышления в исследованиях. В частности, он познакомится с инструментами и методологией преподавания, будет закреплять полученные знания в тесном общении с научно-педагогическим составом университета. Ему будут доступны ресурсы, широко представленные в административном комплексе университета и за его пределами.

Багдат Алиев будет работать над исследовательскими проектами в области подготовки военных кадров, заниматься сбором данных, анализом и подготовкой публикаций. Он сможет ознакомиться с учебно-материальной базой таких вузов, как Массачусетский технологический институт, Гарвардский университет, Бостонский университет. А, взаимодействие с профессорами и исследователями GWU даст возможность учиться непосредственно у экспертов в своей области, развивать такие навыки, как коммуникации, работа в команде, решение проблем и проектное управление. Казахстанец сможет участвовать в специализированных семинарах, лекциях и рабочих встречах, что тоже позволяет углубить знания. Университет Джорджа Вашингтона имеет обширную сеть alumni и профессионалов в различных областях, что предоставит ему уникальные возможности для сетевого взаимодействия и профессионального роста.

Добавим, что подполковник Багдат Алиев в 2020 году окончил докторантуру, его основными задачами являются исследования в области вооружения и военной техники Вооруженных сил, он автор научно-исследовательских работ, монографий, учебных пособий и статей, занимается организацией международных конференций, «круглых столов» и симпозиумов. В соответствии с Планом научной работы Национального университета обороны подполковник Багдат Алиев состоит в рабочей группе пяти актуальных научно-исследовательских работ в области вооружения и военной техники. Заказчиком этих работ является Министерство обороны.

Напомним, что январе он был удостоен званий «Лучший молодой ученый-2023» и «Лучший специалист года Республики Казахстан». Подполковник Багдат Алиев занимается научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работами в рамках выполнения фундаментальных и прикладных научных исследований по проблемам вооружения и военной техники. На республиканский конкурс «Лучший молодой ученый-2023» он подал в начале осени статью «Классификация угроз морской транспортной безопасности: международный опыт». С учетом многочисленных публикаций, вышедших в 2022-2023 учебном году, авторского свидетельства и патента Багдата Алиева признали лучшим молодым ученым.

Кроме того, с августа по декабрь подполковник Багдат Алиев участвовал в республиканском патриотическом конкурсе «Лучший специалист года Республики Казахстан». На этот конкурс преподаватель Национального университета обороны подал около 40 статей, посвященных национальной безопасности и обороне, авторское свидетельство, патент на полезную модель, учебное пособие и монографию. Жюри конкурса также определило его в качестве лучшего специалиста.

#США #Образование #Болашак

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