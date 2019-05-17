​Молодые, объединяйтесь!

В мероприятии участвуют победители проекта «100 новых лиц Казахстана», представители республиканских и зарубежных молодежных организаций, государственных органов, волонтеры и студенты, молодые активисты АНК из всех регионов Казахстана.

Проект «Стань лидером!» проходит в формате networking, что способствует неформальному обсуждению актуальных вопросов развития молодежного движения, генерации новых проектов и рекомендаций в области молодежной политики. На открытии форума директор РГУ «Қоғамдық келісім» при Президенте РК Саттар Мажитов зачитал приветственное слово заместителя Председателя Ассамблеи народа Казахстана – заведующего Секретариатом АНК Администрации Президента РК Жансеита Туймебаева. «Молодежь – это золотой фонд нашей страны. Об этом всегда говорит Елбасы. Нашим молодежным лидерам нужно активно реализовать свой потенциал, поэтому первостепенная задача в Год молодежи – создание новых возможностей социальной самореализации наших молодых лидеров», – говорилось в приветствии.

– Вам необходимо в эти дни провести огромную работу, которая будет сопровождаться новыми методиками, подходами. Мы знаем, что у вас глубокий, большой потенциал. Как лидеры, вы должны помнить об одном: достижение цели и получение результатов ни о чем не говорят, потому что любой результат требует своего последующего развития. Только тогда и можно совершенствоваться, – обратился к участникам форума Саттар Мажитов.

В рамках мероприятия проходят дискуссионные площадки по обмену опытом, мотивационные беседы «Секрет успеха» с победителями проекта «100 новых лиц Казахстана». Особое внимание в проекте уделено проведению молодежной школы лидерства. Среди тем обсуждения – создание условий для реализации и развития потенциала молодых людей и повышения уровня их конкурентоспособности, реализация Дорожной карты по проведению Года молодежи, организация волонтерской деятельности, а также мастер-классы по проектному менеджменту и лидерству.

Заместитель Председателя Ассамблеи народа Казахстана, председатель ОО «Узбекский этнокультурный центр» города Нур-Султана Шерзод Пулатов отметил, что полученные на форуме информация и навыки помогут внести вклад в дружбу и единство всего Центрально-Азиатского региона, так как на форум также приехали гости из России, Узбекистана, Украины и Кыргызстана.

Организаторы уверены: такой формат общения способствует развитию и укреплению молодежного сотрудничества.