Молодых специалистов, увы, не привлекает сфера ветеринарии

Вроде бы взялись за реформирование отрасли, однако работающие на местах специалисты не ощущают ни повышения статуса ветврача, ни полагающейся социальной поддержки. Но стоит ли напоминать, какими рисками, прежде всего для здоровья людей, чревата слабость системы ветбезопасности?

Заместитель руководителя областного управления ветеринарии Агыбай Сыздыков на брифинге в РСК, посвященном вопросу кадрового обеспечения ветеринарной службы, привел такие сведения: в областных, район­ных и городских ветстанциях штатная численность должна составлять 716 человек, фактически же работают 616 специалистов. То есть обеспеченность кадрами составляет 86%, ветеринарными специалистами – 80%.

В областном территориальном разрезе ситуация выглядит так: Буландынский район обеспечен ветспециалистами на 50%, Степногорск и Жаксынский район – на 65%, Жаркаинский и Астраханский районы – на 67%, Целиноградский – на 68%, Егиндыкольский и Шортандинский районы – на 71%.

По словам Агыбая Сыздыкова, проблемы в части социальной поддержки ветспециалистов, работающих в сельской местности, продолжают иметь место. Так называемая сельская надбавка в 25% выплачивается только гражданским служащим, а специалисты ветстанций и ветпунктов таковыми не являются, поскольку ветеринарная станция – это государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения.

Необходимо внести изменения в закон для субсидирования окладов специалистов ветеринарии, работающих в сельской местнос­ти, для оплаты коммунальных услуг, приобретения топлива. Областным управлением не единожды направлялись по этому поводу предложения в вышестоящий уполномоченный орган. Но пока, увы, результата нет.

Для решения проблемы дефицита кадров ежегодно отправляются «гонцы» из районов в учебные заведения для привлечения молодых специалистов в рамках прог­раммы «С дипломом – в село!». Прежде всего в Казахский агротехнический исследовательский университет им. Сакена Сейфуллина (КазАТИУ) и в Катаркольский сельскохозяйственный колледж.

При этом спикер привел такие сведения: КазАТИУ в 2021 году окончили 117 дипломированных специалистов, из них по специальности трудятся 80,1%; в 2022-м из 110 выпускников трудоустроено 39%; в 2023-м из 116 специалис­тов – 51%.

Из 56 выпускников Катаркольского колледжа в 2021 году трудоустроено 77%; в 2022-м из 63 выпускников в сферу ветеринарии пришел 81% отучившихся; в 2023-м из 23 выпускников трудоустроен 91%.

Наверняка на сегодняшний день данные в части работающих по специальности уже не такие. Чтобы удержать молодежь на селе, нужно заинтересовывать ее хотя бы достойной зарплатой. Иначе так и будут уезжать молодые люди с ветеринарным образованием в большие города, пополняя ряды сотрудников охранных фирм, строителей и таксистов...

– Молодым людям необходимо выделять хорошие подъемные, жилье, и, безусловно, у них должна быть достойная зарплата. Но факты таковы: средний заработок учителей в сельской местности достигает 700 тысяч тенге, врачей – 640 тысяч. А вот специалист-ветеринар с высшим образованием получает… 230 тысяч тенге. Естественно, желающих работать на таких условиях очень мало, – сетует Агыбай Сыздыков.

Тем не менее они есть. Так, за последние три года по прог­рамме «С дипломом – в село!» в селах региона трудоустроились 86 ветеринарных специалистов. Бюджетными кредитами для покупки жилья воспользовались 36 человек, единовременное пособие получили 50. В этом году приняты на работу 13 молодых специалистов.

К слову, областным управлением направлена бюджетная заявка в Министерство сельского хозяйства для ежегодного выделения средств из республиканского бюджета для надбавок к долж­ностным окладам специалистов и техперсонала, работаю­щих с патогенными биологическими агентами I и II групп патогенности.

Тревожит областное управление и такая тенденция: на сегодня средний возраст практикующих ветеринарных специалистов составляет 55 лет. Поэтому, если кардинальных перемен в сфере ветеринарии не произойдет, заменить их в ближайшей перспективе будет просто некому.

В связи с этим перед райсельхозотделами поставлена задача: проводить активную профориен­тационную работу, убеж­дать сельских ребят поступать в Катаркольский сельскохозяйст­венный колледж. К слову, единственное в области специа­лизированное учебное заведение работает сегодня над тем, чтобы получить лицензию на образовательную программу прикладного бакалавриата по ветеринарии.

Вместе с тем отмечается, что колледжу нужно соответствую­щее оснащение: современные компьютеры, лабораторное, хирургическое оборудование, а также приборы для ветеринарно-санитарной экспертизы.

Пока же реалии таковы: молодежь в ветеринары идет, мягко говоря, неохотно. Не привлекательны для них существующие условия работы – высокая профессиональная нагрузка с неадекватной зарплатой. В 2023 году из средств областного бюджета выделено пять бюджетных образовательных грантов в вузах по специальности «ветеринарная медицина». С большим трудом по всей области удалось найти лишь трех (!) ребят. Из них сегодня в Костанайском аграрном университете учатся только два студента-акмолинца...

Основная доходная часть ветеринарных станций – выполнение государственного заказа, профилактика и диагностика особо опасных заболеваний сельскохозяйственных животных и птиц. С 2012 года в районах и городах области действуют 19 государственных ветеринарных организаций, 217 ветпунктов в сельской местности. Степень изношенности имеющегося на станциях оборудования – техники, технологического оснащения, приобретенного в основном в 2013–2014 годах, – достигает на сегодня 100%.

Несут ветеринарные станции существенные затраты на ремонт, приобретение запчастей, техническое обслуживание автотранспорта, покупку оборудования для ветеринарных целей (промышленные холодильники, инструментарий, спецодеж­да, компьютеры, планшеты). Собственных средств у ветстанций для приобретения всего необходимого не хватает. А ведь за всем этим стоит ни много ни мало качество ежегодных ветеринарных мероприятий!

В текущем году из областного бюджета выделено 264 507,2 тыс. тенге для приобретения 19 автомашин и 118 планшетов. Но этих денег недостаточно. Чтобы оснастить все ветеринарные организации необходимым оборудованием, включая транспорт, требуется 3,6 млрд тенге.