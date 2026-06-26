Море в миниатюре

Статьи,Природа и мы
Флора Левина
собственный корреспондент по области Абай

В 70 км от Семея расположена одна из достопримечательностей области Абай – Шульбинское водохранилище

фото Светланы Артюшиной, Марата Сасанова

Живописное место в сос­новом бору, прозрачная вода, чистый песок привлекают не только местных жителей. Рукотворный водоем создан в русле Иртыша искусственно – плотиной Шульбинской ГЭС. Его длина – около 53 км, а ширина в некоторых местах достигает шести километров. Можно сказать, что это море в миниатюре, которое круглый год собирает отдыхающих.

Причем отдыхают все по-разному. В разгар купального сезона на берегах собираются любители освежиться в прозрачной чистой воде с песчаным дном, в окружении сосен и барханов. Здесь купаются, катаются на водных лыжах, лодках, «бананах». Это местный курорт, который с каждым годом обрастает новыми базами отдыха.

Зимой это место облюбовали рыбаки. А поздней весной – в конце апреля и начале мая – собираются любители приборного поиска. «Злато-серебро» буквально под ногами, в песке. Главное – не пропустить нужный сигнал и внимательно изучить мокрый грунт.

Очень давно здесь располагались старинные поселения, это подтверждают находки краеведов. Причем остатки поселений можно увидеть лишь раз в год – в мае. Именно в это время начинаются технические работы на Шульбинской ГЭС и часть водохранилища осушают. А выглядит этот пейзаж весьма нетипично для Семейского региона. Чаще всего прибрежная зона Иртыша состоит из каменисто-песчаной смеси, которую выбрасывают на берег волны. Но в дни попуска­ с ГЭС образуются длинные песчаные пляжи. Некоторые называют оголившиеся участки мокрой пустыней. В дни отлива можно увидеть интерес­ное природное явление – как сосновый бор питает водохранилище чистей­шей пресной водой. Из-под земли бьют ключи и стекаются в Иртыш.

Когда вода в результате сброса отступает, то можно увидеть долину, в которой 100 лет назад кипела жизнь – трудились люди, шли обозы. А сейчас это песчано-каменистое, а местами просто песчаное поле без признаков жизни.

На дне водохранилища краеведы обнаружили следы Шульбинского форпоста – военное укрепление, которое находилось на береговой линии Иртыша и охраняло его акваторию. По словам краеведов, Шульбинский форпост по размерам был больше Семипалатинской крепости.

До Шульбинского форпоста на этой территории располагался Демидовский завод, где выплавляли медь и потом из этих слитков изготавливали монеты.

В ходе экспедиции председатель краеведческого общества «Прииртышье» Марат Сасанов обнаружил на территории поселений, находившихся рядом с форпостом, монеты, пуговицы, замочки и нательные крестики. Среди находок есть и старинные каменные жернова.

Здесь же краеведы обнаружили старую дорогу со следами телег. Пройдя по ней, можно найти интересные находки. В основном это элементы конной упряжи и детали от телег. Краевед рассказал еще об интересном поселении под названием Старая Шульба. В нем проживало много военных. Поисковики там находили увольнительные жетоны, медали, военные пуговицы, а также гильзы и патроны. При этом попадаются еще и предметы бронзового века.

#область Абай #Семей #природа #Шульбинское водохранилище

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