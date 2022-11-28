Морозы сменятся сильными осадками в большинстве регионов Казахстана

Общество
Елисеева Екатерина
корреспондент

"Казгидромет" представил прогноз погоды по Казахстану на ближайшие три дня, сообщает Kazpravda.kz.

Фото: Kazpravda.kz

Согласно прогнозу синоптиков, 29-30 ноября восточные регионы страны останутся под влиянием отрога холодного северного антициклона, в связи с чем морозы здесь сохранятся. На остальной территории Казахстана ожидается спад морозов.

"30 ноября - 1 декабря на большую часть страны ожидается выход южного циклона, который принесет с собой осадки, в горных районах юга и юго-востока – сильные осадки в виде дождя и снега, и повышение температуры воздуха. По республике ожидаются усиление ветра, туман, на юге, юго-востоке гололед, на севере, востоке, в центре метель", – сообщили синоптики. 

Температура воздуха ночью западе страны составит 5-15 мороза, на северо-западе 10-28 мороза, в северных регионах 15-25 мороза, в центре страны 5-20 мороза, на востоке республики 33-43 мороза, в конце периода повышение до 20-30 мороза, на юге 7 мороза-3 тепла, на юго-востоке повышение от 5-15 до 0-8 мороза.

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