Мощные наводнения обрушились на Мексику

Происшествия,В мире,Погода
49
Айман Аманжолова
zhana2006@mail.ru

Более 30 человек погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Более 30 человек погибли или числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней в центральных и южных регионах Мексики, сообщили власти нескольких штатов.

«В Тенанго-де-Дория у нас восемь погибших, и еще восемь - в Сакуальтипане. Это данные на данный момент», - сказал в ходе пресс-конференции губернатор штата Идальго Хулио Менчака Саласар.

По данным правительства штата Пуэбла, стихия унесла жизни как минимум пяти человек. В муниципалитете Уачинанго после схода оползня восемь человек считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

Губернатор штата Веракрус Росио Нале заявила о двух погибших и нескольких пропавших без вести после выхода из берегов реки Касонес, которая затопила значительную часть города Поса-Рика.

Координатор национальной службы гражданской защиты Лаура Веласкес подтвердила на пресс-конференции, что сильные осадки зафиксированы в 31 из 32 мексиканских штатов. По ее словам, наибольший ущерб наблюдается в Веракрусе, Пуэбле, Сан-Луис-Потоси, Керетаро, Идальго и Герреро. В Веракрусе затронуто 38 муниципалитетов и около пяти тысяч домов, в шести временных приютах находятся более 500 человек.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что вооружённые силы и службы гражданской защиты участвуют в ликвидации последствий непогод, федеральные власти поддерживают оперативный контакт с губернаторами регионов.

По данным метеорологов, интенсивные осадки, вызванные проходящими циклонами, сохранятся Мексике в ближайшие дни.

#Мексика #наводнение #оползень #ливни

Популярное

Все
Качая нефть, раскачать промышленность
Хлеб, честь и труд: 350 лет одной династии
Дурное воспитание
Союз мастеров музыкальных инструментов создан в Казахстане
Когда содержание важнее формул
Этническая журналистика: история и современность
Он расширил горизонты родного языка
Город для комфортной жизни: мечта или реальность?
Детей научат правилам безопасности
В Таразе начнут собирать трактора
Водопроводы для Приаралья
Хищники опасны, но находятся под защитой
Премьера, поздравления, овации
В традициях народных ремесел
Вырисовывается новый почерк «Барыса»
В копилке – 82 медали
СНГ – пространство созидания и прогресса
Гастрономия как наследие
Демография определяет будущее страны
Шаг к независимости
Пенсионерам вход бесплатный
Завершена реконструкция Центрального стадиона
В Казахстане станет сложнее пользоваться банкоматами
В Шымкенте открыли 14 социальных павильонов
О погоде в Казахстане на ближайшие три дня сообщили синоптики
За пловом и природой – в Таджикистан
В Таразе открылся Дом культуры
На трассах ВКО в условиях снега и гололеда встали автомобили
«Жассарбаз»: прикоснуться к небу
Виноградные слезы
В Национальном музее проходит выставка «Дорога к храму», приуроченная к 70-летию художника Ерболата Толепбая
Обладательница "серебра" ЧМ по фигурному катанию победила на Мемориале Дениса Тена
В Усть-Каменогорске издали книгу об истории казахстанского хоккея
Изучая страницы древних книг
Кто может пройти бесплатные скрининги в поликлиниках
Накануне Дня учителя два педагога региона были удостоены государственных наград
Трамп дает ХАМАС "последний шанс" на сделку по Газе
Татьяна Осипова: Работа учителя ответственна и величественна
Пусть ученик поверит в себя!
В Конаеве открыли селфи-зону
Гвардеец завоевал «бронзу» на Кубке мира по боевому самбо
WORLD UNIFIGHT CHAMPIONSHIP – казахстанский гвардеец снова на вершине
Треть урожая ушла под снег
Экологический месячник стартует в Астане с 13 сентября
Движение по мосту Арыс частично ограничат в Астане
Президенту представили производимую в Акмолинской области аграрную продукцию
Машины в кюветах, перебои с электроэнергией и сломанные деревья: в Костанай пришла зима
Строительство индустриального парка начинается в Туркестанской области
В Костанайской области начались мероприятия, посвященные 140-летию Миржакыпа Дулатулы
Где и по какой цене можно приобрести уголь в Астане
Около 500 тонн продукции привезут на столичную ярмарку из ЗКО и Костанайской области
Токаев проводил Президента Италии в аэропорту Астаны
Началось возведение энергоблока
Началось строительство плодоконсервного завода
Организации образования перешли на единую модель воспитания «Адал азамат»
К строительству крупнейшего завода по производству снеков приступили в Алматинской области
В Алматинской области приняли меры по факту незаконного демонтажа плотины
Чем может гордиться Темиртау?
Президент поблагодарил Головкина за возвращение бокса в олимпийскую «семью»
Рахмет от звезд: как прошел концерт Backstreet Boys в Астане

Читайте также

Какой будет погода на выходных в Казахстане
Колесо обозрения с людьми рухнуло на посетителей ярмарки в …
Договоренности между Израилем и ХАМАС вступили в силу
Цунами возможны на Филиппинах после мощного землетрясения

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]