Более 30 человек погибли, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости

Изображение сгенерировано нейросетью Midjourney

Более 30 человек погибли или числятся пропавшими без вести в результате наводнений и оползней в центральных и южных регионах Мексики, сообщили власти нескольких штатов.

«В Тенанго-де-Дория у нас восемь погибших, и еще восемь - в Сакуальтипане. Это данные на данный момент», - сказал в ходе пресс-конференции губернатор штата Идальго Хулио Менчака Саласар.

По данным правительства штата Пуэбла, стихия унесла жизни как минимум пяти человек. В муниципалитете Уачинанго после схода оползня восемь человек считаются пропавшими без вести, поэтому число погибших может увеличиться.

Губернатор штата Веракрус Росио Нале заявила о двух погибших и нескольких пропавших без вести после выхода из берегов реки Касонес, которая затопила значительную часть города Поса-Рика.

Координатор национальной службы гражданской защиты Лаура Веласкес подтвердила на пресс-конференции, что сильные осадки зафиксированы в 31 из 32 мексиканских штатов. По ее словам, наибольший ущерб наблюдается в Веракрусе, Пуэбле, Сан-Луис-Потоси, Керетаро, Идальго и Герреро. В Веракрусе затронуто 38 муниципалитетов и около пяти тысяч домов, в шести временных приютах находятся более 500 человек.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум сообщила, что вооружённые силы и службы гражданской защиты участвуют в ликвидации последствий непогод, федеральные власти поддерживают оперативный контакт с губернаторами регионов.

По данным метеорологов, интенсивные осадки, вызванные проходящими циклонами, сохранятся Мексике в ближайшие дни.