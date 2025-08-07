Как отмечают в полиции, мошенничество, особенно в отношении пожилых, это подлое преступление

Мошенничество в отношении пенсионера раскрыто в Ауэзовском районе Алматы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Министерство внутренних дел РК

Злоумышленник, родившийся в 1986 году, был знаком с потерпевшим. Он обманул его, воспользовавшись невнимательностью и доверием - отдал пенсионеру сувенирные банкноты, которые выглядели как настоящие. Преступление было хорошо продумано. Полицейские быстро нашли и задержали подозреваемого. Сейчас его дело расследуют в досудебном порядке.

«Мошенничество, особенно в отношении лиц пожилого возраста, это подлое преступление. Наши сотрудники отработали оперативно, подозреваемый задержан. Пользуясь случаем, призываю всех граждан, особенно пенсионеров, быть предельно осторожными и не доверять даже тем, кто кажется знакомым. Всегда перепроверяйте информацию и не стесняйтесь обращаться за помощью в полицию», — резюмировал начальник управления полиции Ауэзовского района Данияр Мендебаев.

Полиция предупреждает: не передавайте деньги или ценности незнакомцам, не доверяйте сомнительным сделкам и финансовым предложениям. Если у вас или ваших близких возникли подозрения, немедленно обратитесь в полицию.