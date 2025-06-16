В Казахстане стремительно растет количество случаев мошенничества, особенно в интернете. За первые пять месяцев 2025 года зарегистрировано 10 145 преступлений, связанных с обманом граждан в цифровом пространстве. Это почти половина от общего числа за весь 2024 год, когда было зафиксировано 22 870 подобных инцидентов. Статистика вызывает тревогу: ежедневно десятки казахстанцев теряют свои деньги, доверие и чувство безопасности, передает корреспондент Kazpravda.kz
Кто и где чаще всего страдает?
Лидером по числу зафиксированных преступлений стала столица — Астана (1548 случаев), за ней следуют Алматы (1114), Карагандинская область (868), Павлодарская (861) и Акмолинская области (792). Всего от действий мошенников за пять месяцев пострадали 17 909 человек, среди которых 1131 пенсионер и 50 несовершеннолетних.
Самыми популярными схемами остаются:
фальшивые объявления в интернете — 2104 случая;
звонки от якобы «сотрудников банков» — 2118 случаев;
инвестиционные аферы с обещанием быстрого дохода — сотни пострадавших, в том числе тех, кто взял кредиты по совету злоумышленников.
Почему это происходит?
Эксперты отмечают, что главная причина — низкая осведомленность населения о современных уловках. Многие доверяют звонкам и сообщениям без проверки, особенно уязвимыми остаются пожилые граждане. Кроме того, мошенники всё чаще действуют из-за рубежа, что затрудняет их задержание и наказание.
«Преступники становятся технологичнее, а схемы — более изощренными. К сожалению, часть граждан продолжает верить в «быстрый заработок», что и делает их легкой добычей», — сообщают в прокуратуре.
Как защитить себя?
Правоохранительные органы совместно с банками и международными партнёрами усиливают борьбу с кибермошенничеством. Однако сами граждане тоже должны соблюдать меры предосторожности:
Не сообщайте данные банковских карт и коды подтверждения по телефону.
Проверяйте сайты и продавцов перед покупками онлайн.
Никогда не переводите деньги вперёд незнакомцам.
Инвестируйте только через проверенные компании, имеющие лицензию Национального банка РК.
Установите двухфакторную аутентификацию и не отправляйте свои документы в мессенджерах.
Что делать, если вы стали жертвой?
Срочно обратитесь в банк для блокировки счета.
Подайте заявление в полицию как можно быстрее — это увеличит шансы найти мошенников.
Сообщите в прокуратуру или киберполицию о способе, которым вас обманули — это поможет предупредить других.
Вместе против мошенников
Государственные органы призывают казахстанцев быть внимательными и не стесняться обращаться за помощью. Только совместными усилиями можно снизить число преступлений и вернуть гражданам чувство безопасности.
«Закон на вашей стороне. Не дайте себя обмануть», — подчеркивают представители прокуратуры.
Если вы столкнулись с подозрительной схемой или стали жертвой обмана — не молчите. Информация, которую вы передадите, может спасти других от потерь.