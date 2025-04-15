Злоумышленник рассылал объявления в социальных сетях и мессенджер-группах

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Астане задержан 30-летний мужчина, подозреваемый в продаже несуществующих абонементов в популярный фитнес-клуб, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МВД РК

По данным полиции, злоумышленник рассылал объявления в социальных сетях и мессенджер-группах, предлагая приобрести VIP-абонементы по заниженной цене.

После получения оплаты он отправлял покупателям поддельные электронные абонементы. Одной из жертв стала 43-летняя жительница столицы, которая перевела мужчине 1 млн тенге за доступ в якобы элитный тренажерный зал.

На данный момент установлена его причастность примерно к 20 аналогичным эпизодам.

Ранее житель областного центра ВКО стал жертвой мошенничества в одном из популярных мессенджеров. Злоумышленник, получив от него код подтверждения, оформил на его имя семь займов на общую сумму более 800 тысяч тенге.