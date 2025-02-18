Мошенники используют изображение главы МВД для обмана населения

Мошенничество
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Дана Аменова
корреспондент

В соцсетях продолжают активно действовать онлайн-мошенники, которые обещают вернуть средства, украденные лжеброкерами, сообщает Kazpravda.kz

Фото: Kazpravda.kz/ Адильбек Тауекелов

Как пишет stopfake.kz, киберпреступники используют давно отработанную схему. Чтобы вызвать доверие, они дают заманчивые обещания и используют фото известных личностей.

«Хотели вывести деньги из биржи или брокера, но… Просят оплату за вывод средств? Это ловушка. Не дайте себя обмануть. Получите инструкцию по безопасному возврату средств», — гласит текст нового объявления.

На этот раз для убедительности аферисты добавили к сообщению фото министра внутренних дел РК Ержана Саденова.

Изображение было взято в Instagram-аккаунте @prokadrykz, который освещает назначения и отставки в государственных органах, а также изменения в руководящем составе надзорных и силовых ведомств Казахстана.

На официальном портале МВД РК никакой инструкции по безопасному выводу средств нет.

Размещенное объявление — очередная попытка мошенников воспользоваться авторитетом для обмана людей. Не стоит переходить по указанной ссылке, вы можете потерять свои деньги или личные данные. Всегда проверяйте информацию на официальных источниках и будьте осторожны при общении с незнакомыми лицами в Сети.

Напомним, ранее в Алматы завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании. Дело было начато по коллективному обращению граждан. 

#МВД #население #обман #мошенники #глава #изображение

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