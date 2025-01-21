На 2,5 млрд тенге обманули дольщиков застройщики в Алматы

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Алматы завершено расследование уголовного дела по факту мошенничества с участием руководителей строительной компании. Дело было начато по коллективному обращению граждан, сообщает Kazpravda.kz

Как установлено, руководство компании, не имея разрешительных документов на строительство жилых комплексов и права на привлечение средств дольщиков, в период с 2022 по 2023 годы под предлогом реализации квартир в трех жилых комплексах обманным путем похитило деньги граждан.

Потерпевшими признаны 312 человек, а общий ущерб превысил 2,5 млрд тенге.

«Четыре руководителя товарищества с ограниченной ответственностью задержаны и находятся под стражей. В рамках расследования обеспечено восстановление прав потерпевших, а уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», – прокомментировали в надзорном органе.

Прокуроры напомнили о необходимости тщательно проверять строительные компании перед заключением договоров и вносить средства только на основании официальных документов.