Мошенники просят уплатить налоги на имущество и транспорт казахстанцев

Комитет государственных доходов Министерства финансов Казахстана предупреждает о новом виде мошенничества, связанного с направлением ложных уведомлений пользователям банковских мобильных приложений с предложением уплатить налоги на имущество и транспорт, сообщает Kazpravda.kz.

В КГД пояснили, что госорган уведомляет казахстанцев о налогах:

- направляя по почте заказное письмо с уведомлением;

- электронным способом в личный кабинет налогоплательщика;

- электронным способом через мобильное приложение.

В ведомстве дали советы, как вычислить фейковое уведомление. Нужно обратить внимание на следующее:

- неверное указание отправителя уведомления, к примеру «АО «Налоги РК»;

- при правильной уплате налога на имущество указывается управление государственных доходов Комитета государственных доходов Министерства финансов РК: по месту нахождения недвижимости и по месту жительства налогоплательщика – при уплате налога на транспортные средства;

- установленные сроки уплаты налогов. По налогу на транспортные средства – не позднее 1 апреля, по налогу на имущество – не позднее 1 октября, соответственно, уведомления по каждому налогу направляются до этого срока.

В комитете напомнили, что исчисленную сумму налогов можно проверить в сервисе «Предстоящие платежи» на сайте kgd.gov.kz, мобильном приложении E-salyq Azamat, а также в мобильных приложениях банков Homebank и Kaspi.kz (Государственные услуги – Налоги – Налог на транспорт и имущество – Ввести ИИН).

Проверить сведения о наличии/отсутствии задолженности по налогам можно с помощью мобильного приложения в (AppStore, PlayMarket) e-Salyq Azamat → Электронные сервисы → Сервис задолженности по налоговым и социальным платежам → Ввести ИИН.

«Все начисления налогового органа и оплаченные суммы налогов отображаются на лицевом счете налогоплательщика. Для получения справочной информации физические лица могут обращаться по бесплатному телефонному номеру единого контакт-центра 1414», – добавили в КГД.