Мошенники завлекают казахстанцев легким заработком в соцсетях

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В мессенджерах рассылают объявление о работе от имени сервиса бронирования отелей Ostrovok.ru. За лайки гостиницам обещают от 2500 до 8000 тенге в день. Якобы эта работа будет способствовать продвижению отелей и их узнаваемости. Эта вакансия — фальшивка, поясняет Stopfake.kz.

Ранее подобные объявления распространяли от имени онлайн-сервисов OneTwoTrip, TripAdvisor, Agoda. Сейчас злоумышленники действуют по той же схеме, лишь сменили название компании.

Это объявление о работе начали рассылать еще летом. Тем, кто откликнулся на вакансию, сначала переводили совсем небольшие деньги. Потом предлагали забронировать отель по очень низкой цене, а затем перепродать его дороже. Согласившимся присылали фишинговую ссылку для сбора персональных и банковских данных или могли попросить приобрести товар в магазине партнеров.

Свой комментарий дала и пресс-служба агентства Ostrovok.ru. По их словам, компания никакого отношения к рассылке таких объявлений не имеет.