Мошенников в Казахстане стало больше

По итогам 2023 года в Казахстане зарегистрировали почти 44,8 тыс. случаев мошенничества, что на 1,3 тыс. больше, чем годом ранее, сообщает Kazpravda.kz на телеграм-канал Data Hub

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Телеграм-канал ссылается на данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

Число жертв таких преступлений растет: в 2022 году в статистику попали 43,2 тыс. человек, в 2023 – 46,8 тыс., на 8% больше. Самая многочисленная группа – люди в возрасте от 30 до 39 лет, 27% от общего количества.

Пенсионеров не так много, 2,5 тыс., но это сразу на 87% больше, чем годом ранее. Что до численности самих лиц, совершивших правонарушения, то она опять же возросла: на 9,5%, до 6,6 тыс. Среди них есть 133 несовершеннолетних, в возрасте 16-17 лет.

Кстати, около половины всех эпизодов мошенничества в последние три года совершаются онлайн. Впервые отдельный тип интернет-мошенничества выделили в 2018 году, причем тогда соответствующим образом классифицировали всего 2% случаев.