Мошенница обманула более 30 водителей, используя известное автоприложение

Виновная размещала фиктивные объявления о продаже автозапчастей в приложении Коlesа.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Она обещала потерпевшим отправить в различные города запасные части к автомобилям, отправляла им фиктивные договора купли-продажи с банковскими реквизитами, а после получения денег, переставала отвечать на телефонные звонки.

Таким образом, осужденная, злоупотребляя доверием 32 граждан, похитила свыше 4,8 млн тенге.

Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы. С осужденной в пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.

Прокуратура города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы быть бдительными, убеждаться в достоверности предлагаемых услуг.