Мошенница обманула более 30 водителей, используя известное автоприложение
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Виновная размещала фиктивные объявления о продаже автозапчастей в приложении Коlesа.kz, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Генпрокуратуру
Она обещала потерпевшим отправить в различные города запасные части к автомобилям, отправляла им фиктивные договора купли-продажи с банковскими реквизитами, а после получения денег, переставала отвечать на телефонные звонки.
Таким образом, осужденная, злоупотребляя доверием 32 граждан, похитила свыше 4,8 млн тенге.
Приговором суда она осуждена к 3 годам лишения свободы. С осужденной в пользу потерпевших взыскан причиненный материальный ущерб. Приговор вступил в законную силу.
Прокуратура города Астаны рекомендует жителям и гостям столицы быть бдительными, убеждаться в достоверности предлагаемых услуг.