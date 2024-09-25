Мошенница продавала участие в мнимых торгах недвижимостью в Астане

Мошенничество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

У 22-х человек она выманила 55 млн тенге

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Факты мошенничества в сфере ипотечного кредитования пресекла прокуратура столицы, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Так, жительница города, представляясь сотрудником банка, распространила среди знакомых информацию о возможности оказания ею помощи в приобретении ипотечного жилья без первоначального взноса через АО «Отбасы банк».

К примеру, виновная предложила знакомой приобрести трехкомнатную квартиру в ипотеку, находящуюся в аресте у банка второго уровня и реализуемую на торгах. Для участия в торгах запросила 630 тыс. тенге.

«Спустя время сообщила о необходимости внесения 11 млн тенге для открытия счета с целью последующего оформления ипотеки. Таким образом, под аналогичными предлогами вводила в заблуждение знакомую, злоупотребляя доверием, завладела обманным путем деньгами на общую сумму свыше 14 млн тенге», – рассказали в прокуратуре. 

В результате ее преступных действий 22 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере свыше 55 млн тенге.

Виновная осуждена к 3 годам лишения свободы. Гражданский иск потерпевших удовлетворен, добавили в прокуратуре.

#недвижимость #ипотека #торги #мошенница

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