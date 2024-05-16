В Москве не будут строить квартиры меньше 28 «квадратов»

Требование по минимальной площади не распространяется на объекты строительства, в отношении которых по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РИА Новости Недвижимость

Фото: иллюстративное Kazpravda.kz

В Москве решили отказаться от строительства студий и квартир площадью менее 28 квадратных метров, следует из информационного письма Москомэкспертизы, имеющегося в распоряжении РИА Недвижимость.

В письме указывается, что Жилищный кодекс РФ не относит студию к видам жилых помещений, а минимальное значение площади, согласно своду правил о многоквартирных жилых зданиях, для однокомнатных квартир составляет 28 квадратных метров, для двухкомнатных — 44 квадратных метра.

«Принимая во внимание достигнутые в городе Москве показатели в сфере жилищного строительства, а также целевые показатели, предусмотренные указом президента Российской Федерации, <…> при проектировании объектов на территории города Москвы отклонение от установленных минимальных значений площади квартир не допускается», — говорится в документе.

Как отмечается в нем, требование по минимальной площади не распространяется на объекты строительства, в отношении которых по состоянию на 7 мая имеется положительное заключение по проектной документации или выдано разрешение на строительство.

При нарушении указанных требований Москомэкспертиза будет выдавать отрицательные заключения на строительные проекты, кроме того, Мосгосстройнадзор будет следить за соблюдением норм по минимальным площадям жилых помещений на всех стадиях, от выдачи разрешения на строительство до ввода объектов в эксплуатацию, подчеркивается в письме.