Мост между Европой и Азией

Западно-Казахстанская область находится в самом центре Евразии. Приуралье граничит с пятью областями Российской Федерации (Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Самарской, Оренбургской – протяженность внешних границ составляет более 1,5 тыс. км) и внутри страны соседствует с Актюбинской и Атырауской областями. Приграничный регион обеспечивает республике доступ на рынки России, СНГ и стран Европы, при этом транспортные затраты являются весьма низкими. Насколько выгодное географическое расположение влияет на экономическую ситуацию в регионе, как реализуются государственные и отраслевые программы – об этом на пресс-конференции в Службе центральных коммуникаций рассказал аким Западно-Казахстанской области Нурлан Ногаев.

Акцент – на несырьевые секторы

Приуралье богато полезными ископаемыми, главными из которых являются нефть и газ. А Карачаганакское месторождение известно как одно из богатейших месторождений в мире. На долю области в республике приходится 99% от объема добычи газового конденсата и 47% – добычи газа.

Валовой региональный продукт Западного Казахстана за 2012 год, как сообщил глава области, составил 1 711,4 млрд. тенге против 1 048,8 млрд. тенге в 2010 году. Средние темпы прироста ВРП за последние 3 года – на уровне 3,8% в год. Доля области в валовом внутреннем продукте республики увеличилась с 4,8% в 2010 году до 5,6% в 2012 году. ВРП на душу населения по области превысил среднереспубликанский уровень в 1,5 раза и составил 2 782,5 тыс. тенге.

Основу экономики области представляет промышленное производство, удельный вес которого в объеме валового регионального продукта увеличился с 53% в 2010 году до 60% в 2012 году. Обеспечен стабильный рост обрабатывающей промышленности, объем производства которой за три года возрос с 83 млрд. тенге до 110,7 млрд. тенге. Производительность труда в обрабатывающей промышленности за первое полугодие текущего года составила 16,9 тыс. долларов на одного человека, или 160,5% к соответствующему уровню 2012 года.

Так, в области освоено строительство катеров для охраны государственной границы, производство нефтегазового оборудования, помольных шаров для горнодобывающей промышленности, оборудования для перерабатывающих предприятий аграрного сектора, производство полиэтиленовых труб, металлочерепицы, профнастила, красного керамического кирпича. Введены линии по производству сухих строительных смесей.

Освещая ход индустриальной программы, аким области проинформировал, что в рамках Карты индустриализации реализуются 35 инвестиционных проектов на сумму 257,2 млрд. тенге, намечено создать 1 750 рабочих мест. За 2010–2012 годы осуществлено 29 проектов на 250,8 млрд. тенге, что позволило организовать порядка 1 200 постоянных рабочих мест.

Проекты реализуются в основном в таких отраслях, как стройиндустрия, агропромышленный комплекс, машиностроение, металлургия, нефтепереработка и энергетика. В текущем году запущено производство профиля из поливинилхлорида стоимостью 592,4 млн. тенге, создано 44 рабочих места. Планируется воплотить на практике инвестиционные проекты по модернизации производства изделий из чугуна, строительству цеха, выпускающего цементно-стружечные плиты, производству полиэтиленовых труб общей стоимостью 1,6 млрд. тенге, благодаря чему появится 162 рабочих места.

Из введенных 30 инвестиционных проектов 21 предприятие вышло на проектную мощность от 50 до 100% от установленной, 9 – до 50%.

В 2014 году планируется ввод в строй двух проектов на сумму 4,2 млрд. тенге.

К слову, создание Таможенного союза открыло для отечественных предприятий новый рынок, благодаря чему значительно оживилась торговля. Так, за январь – июль 2013 года экспорт со странами ТС вырос на 35,2%, а импорт – на 35,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Одним из основных факторов роста экономики является увеличение объемов инвестиций в основной капитал. За 8 месяцев текущего года этот показатель вырос на 16,2%.

АПК: под знаком роста

Западно-Казахстанская область является не только крупным промышленным, но и ведущим аграрным регионом республики. Касаясь развития сельского хозяйства, Н. Ногаев заметил: регион обладает значительными сельскохозяйственными угодьями, общая площадь которых составляет 12,8 млн. га, или 14,2% всей площади сельхозугодий республики. Область обладает обширными сенокосами и пастбищами (17,6% республиканских площадей), что плодотворно влияет на развитие животноводства.

Агроклиматические условия способствуют развитию зернового, бахчевого, кормового растениеводства и мясо-молочного, мясо-шерстного животноводства, в том числе племенного.

– Биологический потенциал нашего региона позволяет производить высококачественное зерно пшеницы сильных и ценных сортов с содержанием белка до 20%, которое является конкурентоспособным и пользуется большим спросом на мировом рынке, – подчеркнул аким области.

Примечательно, что Западный Казахстан является одним из ключевых регионов в республике по племенному животноводству, располагающим наиболее ценным генофондом мясного скота казахской белоголовой и герефордской пород, едильбаевской породы мясо-сального направления и акжаикской шерстно-мясной породы овец, кушумской породы лошадей продуктивного направления и уникальным поголовьем верблюдов породы казахский бактриан.

В соответствии с программой экспортного потенциала мяса КРС перед областью стоит задача – произвести до 2015 года до 5 тыс. тонн мяса на экспорт. В связи с этим планируется ввести в строй четыре откормочные площадки, создать 200 фермерских хозяйств и 5 хозяйств-репродукторов, закупив 5,3 тыс. голов скота зарубежной селекции. На сегодня уже запущены две откормплощадки с развитой инфраструктурой на 9,6 тыс. голов КРС в Зеленовском и Жанибекском районах.

– Завершена уборка озимых зерновых культур, при средней урожайности 7 центнеров с гектара валовой сбор составил 39,4 тысячи тонн, ведется уборка яровых зерновых культур, урожайность в среднем составляет 6,4 центнера с гектара, ожидается собрать более 200 тысяч тонн зерна, – сказал руководитель региона.

Для обеспечения населения в межсезонный период свежими овощами в области действуют 53 теплицы (в 2012 году насчитывалось 38 теплиц).

В текущем году в Уральске реализованы инвестиционные проекты, направленные на развитие производства и переработку сельскохозяйственной продукции: цех по производству мясных и колбасных изделий (ТОО «Жаик Ет»), цех по выпуску кондитерских изделий (КХ «Попков»).

Осуществляются инвестиционные проекты по строительству птицефабрики мясного направления в селе Большой Чаган Зеленовского района, хладобойни ТОО «Кублей» в Уральске, овощехранилища на 4,8 тыс. тонн лука КХ «Орал Агро Сервис», комплекса по производству мяса ягнят (совместный проект с итальянцами, ТОО «Батыс Марка Ламб», Акжаикский район).

Социальные аспекты

Следующий блок вопросов, на которых остановился глава региона, касался социальной сферы.

В области, как и в целом по стране, активно ведется жилищное строительство. За три последних года введено 686 тыс. кв. м жилья и с начала текущего года – 142,6 тыс. квадратов, что на 8% больше соответствующего периода прошлого года. Появилась реальная возможность приобретения жилья у граждан с разными уровнями доходов.

Как отмечалось на брифинге, за последние три года в рамках программы «Балапан» открыто 23 детских сада. Построено 13 школ, в том числе взамен аварийных – 4.

По результатам ЕНТ 2013 года область заняла 3-е место после Алматы и Астаны. Средний балл национального тестирования составил 78,15 при республиканском показателе 74,5 балла.

За 3 года построено 15 объектов здравоохранения, в том числе в сельской местности – 5. Среди них наиболее значимые – онкологический диспасер на 150 коек, областная детская многопрофильная больница на 200 коек, поликлиника на 500 посещений в смену в Уральске. Ведется строительство 9 объектов здравоохранения.

В ЗКО отмечается положительная динамика показателей здоровья населения. Так, за 8 месяцев текущего года материнская смертность не зарегистрирована, отмечается снижение младенческой смертности на 12,5%, смертности от туберкулеза – на 8%, заболеваемости туберкулезом – на 14,4%.

Для сокращения дефицита врачебных кадров привлекаются молодые специалисты, окончившие медицинские университеты Алматы и Актобе. Приносит ощутимые результаты заключение трехстороннего соглашения между Министерством здравоохранения, Медицинским университетом им. М. Оспанова (Актобе) и акиматом области.

В нынешнем году в область прибыли 126 молодых специалистов, из них 62 направлены в село, где им предоставлены служебное жилье и подъемные средства.

Как сообщил на брифинге аким, успешно реализуется программа «Ак булак»: водообеспеченность населения области достигла 82%, в том числе сельского населения – 69%.

В то же время обеспеченность газом населения области увеличилась с 78% в 2010 году до 86% в 2013 году, в том числе сельских жителей – до 72%. Произведена подводка сетевого газа ко всем 12 районам области, около 47% населенных пунктов области получили возможность использования экологически чистого и экономически выгодного вида топлива.

Рысты АЛИБЕКОВА