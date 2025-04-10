В первую вошли детские рисунки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

– Отношение к эстетическому воспитанию школьников в нашем музее всегда было особенным. Нам интересно встретиться с другой детской художественной школой, познакомиться с творчеством ребят и педагогов. Очень важно, что именно детская выставка посвящена празднованию Великой Победы, – говорит директор музея Татьяна Стромская.

Работы детей – это искренний взгляд юных художников на нашу общую историю. Они выразили свое отношение к подвигу предков, напоминая о том, как важно сохранять память о прошлом.

...Вот в маленькой комнатушке с заклеенными окнами мать вместе с детьми пережидает очередную бомбежку. А вот за пределы холста выплескивается радость, с которой семья встречает вернувшегося с фронта героя. На следующем рисунке в перерывах между боями солдат с улыбкой читает письмо из родного дома, где его с нетерпением ждут. Каждая работа – отдельная история, рассказанная нам юными художниками.

Вторую экспозицию составили работы преподавателей Барнаульской детской художест­венной школы № 2. Их отличает разнообразие жанров и техник исполнения.

– Идея выставки основана на желании поделиться с вами нашими мыслями через творческие работы. Искусство – это тот самый мост, который связывает и объединяет народы, – говорит преподаватель ДХШ Барнаула Татьяна Толматова.

Открытие выставки работ российских юных художников и их наставников в Семее – это не только культурный обмен, но и важный шаг к укреплению творческих связей между регионами Казахстана и России.