Может ли человеческий мозг превратиться в стекло?

Фото: Guido Giordano

Ученые восстановили, при каких условиях мозг мужчины, погибшего в 79 году н.э. при извержении Везувия, превратился в стекло. Это редкий пример превращения органического вещества в стекло без вмешательства человека и единственный известный случай, когда к этому приводят высокие, а не низкие температуры.

Исследователи обнаружили фрагменты черного стекла внутри черепа жертвы извержения Везувия еще в 2020 году. Тогда они предположили, что стекло — это мозг мужчины, но не знали, как именно произошла трансформация.

Теперь ученые полагают, что облако пепла температурой около 510 градусов Цельсия обволокло мозг, а затем очень быстро остыло, в результате чего орган превратился в стекло.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Scientific Reports.

Это единственный известный пример, когда ткань человека — или какое-либо иное органическое вещество — превратилась в стекло в естественных условиях под воздействием высоких температур.

Исследователи называют свою находку «единственным случаем такого рода на Земле».

Мужчина, которому принадлежал мозг, погиб в своей кровати в здании на главной улице древнеримского Геркуланума. Ему было около 20 лет и, как полагают исследователи, он был охранником здания.

Ученые считают, что сначала с Везувия спустилось облако раскаленного пепла, что и стало причиной смерти большинства жителей Помпей и Геркуланума.

За облаком пепла последовал стремительный поток раскаленного газа и вулканического вещества (его также называют пирокластическим потоком), который накрыл территорию двух городов.

Специалисты полагают, что именно облако пепла превратило мозг мужчины в стекло, так как пирокластический поток не мог бы достичь необходимой температуры — или остыть достаточно быстро.