В своем выступлении Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня между государствами обостряется конкуренция в сфере научно-технологического развития.

– Если мы хотим, чтобы наша страна динамично развивалась, мы должны уделять приоритетное внимание внедрению цифровизации и искусственного интеллекта. Для меня как Президента это одна из важнейших целей. В целом, в этой области в последнее время сделано немало, но нам еще многое предстоит осуществить. За последние 5 лет объем инвестиций в науку увеличился в 6 раз. В нашей стране растет число исследовательских университетов, укрепляются их связи с реальным производством. По данным Правительства, в настоящее время запущено более 200 коммерческих проектов. Таким образом, постепенно формируется экосистема «Университет – исследования – инновации – коммерция». Создаются наукограды, начато строительство технопарков и центров инжиниринга. Заметны позитивные тенденции, которых в области науки не было много лет. Вы активно участвуете в этой очень важной работе, за что выражаю всем вам искреннюю признательность, – поблагодарил Глава государства.

Президент подчеркнул, что в соответствии с новой Конституцией Республика Казахстан признает развитие образования, науки, инноваций в качестве стратегического направления деятельности государства. Как он отметил, из этого следует, что развитие университетов и их исследовательской инфраструктуры, а также поддержка научных кадров должны быть не просто одной из текущих задач Правительства, а исполнением требований Основного закона.

– В Казахстане действуют более 420 научно-исследовательских организаций, в которых трудятся свыше 27 тысяч ученых и научных работников. Это очень большой академический корпус. Особенно радует омоложение научной среды, возраст почти половины казахстанских ученых не превышает 40 лет. Преемственность поколений позволяет науке, как минимум, соответствовать духу и требованиям стремительно развивающегося мира. Я сохраняю оптимизм по поводу будущего казахской науки, хотя, имея опыт изучения международной практики, далек от идеализации нынешнего состояния науки в нашей стране, и, тем более, от «головокружения от успехов». То есть инфраструктура и, главное, люди для развития науки у нас имеются. Перед нами, и Правительством, и научным сообществом, стоит общая цель стратегического характера – создать более эффективную научную среду, стимулировать инновации в экономической сфере, максимально приблизить науку к производству. Здесь, откровенно говоря, немало вопросов, требующих самого скорого решения, – заявил Касым-Жомарт Токаев.

Глава государства считает, что финансирование науки требует жесткой дисциплины и четкой приоритетности расходования средств. Государство за последние шесть лет кратно увеличило финансирование науки. Ежегодно на науку выделяется более 200 млрд тенге и даже больше, то есть до 500 млн долларов.

– Это вообще-то приличные деньги для Казахстана. Но приходится констатировать, что практической отдачи от финансирования науки пока нет, реальных результатов не видно. Генеральная прокуратура выявила многочисленные и объемные финансовые нарушения в профильном министерстве и Фонде науки. Трудно сказать, с чем это связано. Очевидно, что серьезные упущения имеются на всех этапах процесса, начиная буквально с аккредитации грантополучателей. В моем понимании наука и коррупция – это естественные антагонизмы, они не должны стоять вместе. Отсутствуют жесткие фильтры и преграды, которые бы отсекали попытки присвоения государственных средств. Отсутствует само концептуальное видение развития научного процесса. Во главу угла поставлен очень сомнительный принцип освоения средств, а не практическая польза или новизна научных работ. При этом экспертизы затягиваются, запуск проектов срывается. Правительству предстоит разобраться в этих вопросах и принять срочные меры для исправления ситуации, – подчеркнул Президент.

По его словам, научные разработки должны приносить реальную пользу стране. Это аксиома, которую приходится повторять.

– Фонд науки получил новые функции для стимулирования инноваций, но по факту зачастую занимается имитацией деятельности. Его конкретная деятельность нуждается в практическом осмыслении. Зачем обманывать себя? Вроде бы наука существует, но реальных практических результатов не приносит. Мне доложили, что из более чем трех тысяч прикладных научных проектов полезные итоги для коммерциализации получены лишь по 193 проектам, а на рынок вышли всего 29. То есть индустриальный эффект, отдача – минимальные, это приходится констатировать. Другой неприятный момент. Земельные участки, выделенные под создание современных производств, простаивают. При этом Фонд науки, допустивший серьезные просчеты в своей работе, не стал возвращать выделенные ему государственные средства, уже не говоря об обращении в правоохранительные органы. Вроде как ничего не произошло. Между тем сами правоохранительные органы выявили переводы денежных средств, полученных в виде грантов, сотрудникам Национального центра государственной научно-технической экспертизы и Фонда науки. По итогам проверки идет расследование 11 уголовных дел. Мне в канун нашего общего праздника Наурыза говорить об этом крайне неприятно, тем более речь идет о научных работниках, к которым я проявляю искреннее уважение. Но конституционный принцип Закона и Порядка касается и научных деятелей, - сказал он.

Президент отметил, что данный печальный инцидент, дискредитировавший научную общественность, ясно показывает, к чему приводит размытая ответственность, слабый контроль и низкий уровень оцифровки процессов. Все научные разработки должны иметь прикладное значение, активно внедряться в реальный сектор экономики.