Президент: «Мы должны не просто копировать чужие знания и науку, а создавать их сами»

Государство уделяет особое внимание развитию науки и инноваций в регионах. Касым-Жомарт Токаев отметил, что Казахстан должен воспитать своих ученых, чьи знания будут востребованы мировой наукой, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Акорду

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

"В соответствии с этим акимы наделены полномочиями по реализации научно-технологической политики. В 11 региональных высших учебных заведениях создаются центры академического превосходства и исследовательские центры. Эти центры будут проводить важные исследования по различным направлениям: от альтернативной энергетики до биотехнологий. В конечном счете, мы должны не просто копировать чужие знания и науку, а создавать их сами. Нам необходимо воспитать поколение ученых, способных проводить актуальные исследования, востребованные мировой наукой", - сказал он на встрече с научной общественностью.

