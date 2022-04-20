МСБ и кадры: перезагрузка подходов

На заседании Правительства под председательством Премьер-министра Алихана Смаилова рассмотрены новые подходы к развитию малого и среднего бизнеса, предусмотренные в Концепции развития МСБ до 2030 года, а также меры по обеспечению отраслей экономики квалифицированными кадрами.

Концептуальные меры развития

Согласно докладу первого вице-министра национальной экономики Тимура Жаксылыкова, на сегодня доля малого и среднего бизнеса в ВВП РК достигает 34,7%, увеличившись за последние годы на 7,9%. Объем продукции, производимой МСБ, вырос почти в два раза (29,7 трлн тенге). Общее число действующих субъектов предпринимательства достигает 1,4 млн с ростом на 15,2%. Соответственно, растет и общая численность граж­дан, занятых в данной сфере. На сегодня здесь трудятся около 3,5 млн человек.

По словам вице-министра, текущие реформы в стране требуют качественных изменений для обеспечения устойчивого долго­срочного экономического роста. В рамках национального проекта по развитию предпринимательства осуществляются финансовые и нефинансовые меры поддержки МСБ. В прошлом году льготным финансированием было охвачено более 51,4 тыс. бизнес-проектов на сумму свыше 1,9 трлн тенге. Кредитный портфель составил 3,4 трлн тенге, увеличившись на 57%.

В рамках антикризисных мер, начатых в период пандемии, субъектам МСБ пострадавших секторов экономики выделяются кредитные ресурсы, введен трехлетний мораторий на проверки. В числе других мер – отсрочка по кредитам и налоговые льготы.

В результате январских событий, по предварительным данным, пострадало 1 630 субъектов предпринимательства. Общая сумма ущерба составила 38,6 млрд тенге. При этом мерами поддержки охвачено более 1 490 пострадавших субъектов МСБ на общую сумму 8,3 млрд тенге.

В декабре 2021 года Глава государства подписал закон по вопросам внедрения новой регуляторной политики в сфере предпринимательской деятельности. Говоря о принимаемых мерах в этой области, Тимур Жаксылыков сообщил, что работа по пересмотру требований для бизнеса будет проходить в два этапа: в первом полугодии 2022-го предстоит пересмотреть регуляторные требования в четырех отраслях экономики: торговле, транспорте, сельском хозяйстве, сфере услуг общепита и проживания.

Охват субъектов МСБ в данных сферах деятельности составляет примерно 60%. Во втором полугодии 2022 года и в 2023-м будут пересмотрены требования к бизнесу в отраслях строительства, промышленности, здравоохранения и других.

В конечном итоге предполагается сформировать реестр обязательных требований, что позволит применять метод «регуляторной гильотины» в отношении притязаний, негативно влияющих на бизнес-среду.

По словам вице-министра, наряду с этим предусматривается обеспечить переход от проверок и наказаний к профилактике правонарушений посредством автоматизации системы госконт­роля. Это даст возможность органам контроля и надзора сосредоточить усилия на проблемных субъектах бизнеса.

– В целом новые подходы к регулированию предпринимательской деятельности в стране позволят снизить нагрузку на бизнес, создавая благоприятные условия для деловой активности в условиях новой экономической реальности, – подытожил вице-министр.

В свою очередь и. о. председателя НПП «Атамекен» Нариман Абильшаиков рассказал об основных положениях Стратегии развития МСБ до 2030 года, разработанной в рамках исполнения поручения Главы государства. В частности, в соответствующей концепции предусмотрены более прогрессивные шаги в сфере поддержки субъектов МСБ, обладающих потенциалом роста.

В числе таких мер – отмена законодательных и регуляторных актов, создающих несправедливые привилегии отдельным участникам рынка, сокращение регуляторных барьеров для МСБ, отдача предпочтения коллективным выгодам, нежели индивидуальным, узкогрупповым. Кроме того, это условия по стимулированию избыточного предложения качественной промышленной, инновационной и креативной инфраструктуры для начинающего и действующего бизнеса, а также меры по цифровизации отчетности бизнеса и сокращению разрешительных документов.

По словам Наримана Абильшаи­кова, осуществление положений документа позволит к 2030 году довести долю вклада в ВВП МСБ до 40%, среднего предпринимательства – до 20%, численность занятых в сфере предпринимательства – до 5 млн человек, а также снизить уровень теневой экономики до 12%.

– На последнем съезде палаты предпринимателей принято решение о подготовке пакета изменений в Закон «О Национальной палате предпринимателей» с фокусом на поддержку, защиту и развитие микро- и малого, среднего бизнеса, – отметил и. о. главы НПП.

По его словам, на сегодня создана рабочая группа из 90 представителей отраслевых комитетов НПП и региональных советов, а также экспертов. Определены 42 ключевых вопроса по развитию МСБ. Основной новеллой нового подхода к регулированию предпринимательской деятельности «с чистого листа» является внедрение реестра обязательных требований, в котором будут содержаться только требования, соответствующие новой регуляторной политике.

– Если какое-либо требование не будет включено в реестр, то с 2024 года по нему госорган уже не сможет проверять и наказывать бизнес. Формирование и ведение документа будет осуществляться МНЭ на базе системы «Әділет», – отметил Нариман Абильшаиков.

О ситуации по развитию предпринимательства в регионах доложили также аким Костанайской области и заместитель акима Шымкента.

Подводя итоги рассмотрения данного вопроса, Премьер-министр Алихан Смаилов отметил, что ожидаемым эффектом концепции станет увеличение к 2030 году доли МСБ в ВВП до 40%, а доли средних компаний в ВВП – до 20%.

– Однако достижение поставленных целей возможно лишь при создании оптимальных условий и возможностей для самореализации граждан в сфере предпринимательства, ведения открытого и добросовестного бизнеса, – подчеркнул глава Правительства.

Министерству национальной экономики совместно с НПП «Атамекен» поручено обеспечить качественное исполнение концепции. Отраслевым госорганам и акиматам регионов необходимо определить ответственных замес­тителей первых руководителей для регулирования предпринимательской деятельности «с чис­того листа».

МНЭ РК совместно с заинтересованными госорганами также надлежит разработать «дорожную карту» по автоматизации сферы госконтроля бизнеса на основе системы управления рисками.

Подготовка кадров в новых условиях

Как доложил глава МОН Асхат Аймагамбетов, на сегодня в Казахстане в среднем ежегодно до 300 тыс. студентов выходят на рынок труда. Работа по подготовке новых кадров для экономики ведется по таким направлениям, как расширение доступа к образованию и сферы академической свободы, совершенствование менеджмента, обновление действую­щих и создание новых образовательных программ, привлечение работодателей к подготовке кад­ров, повышение потенциала вузов и колледжей, улучшение системы обеспечения качества.

– За последние несколько лет количество грантов в стране увеличилось вдвое. В этом году их предусмотрено более 73 тысяч. Стипендии студентов также удвоились. Единое национальное тестирование переведено в цифровой формат с возможностью сдачи четыре раза в год, – отметил министр.

По поручению Главы государства доля грантов на технические специальности увеличена с 40 до 60%. В текущем году, как сообщил глава ведомства, количество грантов для поступления в колледжи возросло на 31 тыс., из них 70% отдается техническим специальностям.

Для молодежи из малообес­печенных семей введена специальная квота. Гранты будут присуж­даться колледжу по выбору абитуриента, что делается в целях повышения конкурентоспособности учебных заведений, поскольку основной вопрос на сегодня – соответствие знаний выпускников вузов и колледжей требованиям рынка.

Сегодня высшим и средним специальным учебным заведениям предоставлена академическая самостоятельность в разработке образовательных программ в соответствии с профессиональными стандартами или требованиями рынка. То есть теперь уже не государство, а работодатель будет регулировать эти программы.

– До этого студенты долго учились (2–4 года). Требования работодателей полностью игнорировались. Предметы, изученные в школе, повторялись. При этом учащиеся могли получить только одну квалификацию. Теперь колледжам предоставлена возможность самостоятельно разрабатывать образовательные программы на основе профессио­нальных стандартов и определять сроки обучения. Специалист должен получить не только одну, но и три квалификации, – пояснил министр.

Он также подчеркнул, что в связи с новыми запросами рынка приостановлена подготовка кадров по 50 старым специальностям, в университетах обновлено более 4 тыс. образовательных программ. Внедрено 269 новых программ, включая такие направления, как искусственный интеллект, IT-медицина, цифровая юриспруденция.

Асхат Аймагамбетов также отметил, что сегодня работодатели сами вправе выбирать студентов и место их производственной учебы. При этом они гарантируют трудоустройство, дуальное обучение и стажировку выпускников колледжей.

Он также рассказал, что в рамках исполнения поручения Главы государства в стране открыт филиал университета Le Montfort Leicester. Университет Козыбаева предлагает программы Университета Аризоны. Также ведутся переговоры об открытии филиалов ведущих зарубежных технических вузов в Алматы и Атырау.

Говоря о мерах по повышению качества высшего образования, министр сообщил, что неэффективные в этом отношении высшие учебные заведения или колледжи закрываются, лишаются лицензии. В других случаях обеспечивается профилирование вузов и колледжей.

На сегодня закрыто 15 вузов и более 30 колледжей. Еще 4 вуза и 29 колледжей находятся на стадии закрытия. Отозваны лицензии 61 вуза по 500 направлениям, а также 375 колледжей по 2 200 направлениям. В настоящее время ведется работа по возврату лицензий, не соответствующих профилю, еще 15 вузов и 47 колледжей.

На сегодня в числе проблемных аспектов сферы подготовки кадров – недостаточное развитие системы сертификации. Основной минус этой системы состоит в отсутствии центров подтверждения квалификации и сертификации.

Профессиональные стандарты не охватывают все специальности и не учитывают новые квалификации. При этом наблюдается низкая заинтересованность предприятий в совместной разработке образовательных программ, предоставлении базовых условий для практики. Кроме того, это и недостаточное финансирование: низкая стоимость подготовки одного специалиста с техническим и профессиональным образованием, отсутствие финансирования новых проектов.

В обсуждении данного вопроса приняли участие министр труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова, ректор Казахского национального исследовательского технического университета им. К. Сатпаева Мейрам Бегентаев, директор Хромтауского горнотехнического колледжа Багдашжан Мулдашева и другие.

Глава Правительства, говоря о важности принимаемых мер, подчеркнул, что сегодня для реализации инвестиционных проектов, становления новых предприятий в секторах экономики нужны высококвалифицированные специа­листы. Развитие промышленной и другой индустрии зависит от качества человеческого капитала.

В рамках осуществления нацио­нальных проектов, Программы повышения доходов населения предусмотрено создание более 2 млн новых рабочих мест. В связи с этим нужна перезагрузка системы высшего образования для повышения конкурентоспособности отечественных университетов и сокращения оттока образованной молодежи из страны.

– В школах должна вестись ранняя профориентация. Колледжи и вузы должны стать центрами притяжения для молодежи, работодателей и инвесторов, предлагать не только традиционные, но и краткосрочные программы обучения, – отметил Премьер-министр.

По его мнению, все эти задачи должны быть учтены в Концепции развития образования до 2025 года. Соответствующие поручения даны Минтруда и соцзащиты населения, НПП «Атамекен» и акиматам регионов.