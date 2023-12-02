МСХ пересмотрел субсидирование для тепличников

Сельское хозяйство
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Вахитов Елдос
Выпускающий редактор

Прием заявок открыт до 20 декабря, передает Kazpravda.kz

Фото: МСХ Казахстана

Для повышения рентабельности производства овощей закрытого грунта, МСХ внесены соответствующие изменения в правила субсидирования растениеводства в рамках приоритетных культур. Поправки предусматривают субсидирование расходов (на электроэнергию, газ, уголь) на 1 га по нормам субсидий в период межсезонья, сообщает Минсельхоз республики.

Перечень приоритетных культур и нормативы субсидирования должны утверждать местные исполнительные органы. На сегодня акиматы Туркестанской области и Шымкента утвердили объемы и нормативы субсидий на текущий год для промышленных и фермерских теплиц.

Принятые нормативы МИО внесли в базу Единой государственной информационной системы субсидирования (ЕГИСС). Прием заявок открыт до 20 декабря 2023 года.

Для эффективного расходования бюджетных средств, а также поддержки именно тех теплиц, где соблюдаются все агротехнологии, обязательным требованием является наличие сертификата (отчета) соответствия технологиям производства. Национальный стандарт разработал Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК совместно с МСХ и представителями бизнеса. Он вступил в силу с 1 мая 2023 года.

По состоянию на 1 декабря 2023 года принято 756 заявок, выдано 726 сертификатов для фермерских теплиц. В работе находятся 30 заявок.

По всем вопросам получения сертификата можно обращаться в Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК. Стандарт размещен на сайте new-shop.ksm.kz.

Вместе с тем МСХ внесены соответствующие изменения в части увеличения доли с 25% до 30% при реализации проектов по строительству и расширению тепличных комплексов в рамках инвестиционных субсидий. Это изменение вступает в силу с 10 декабря 2023 года.
 

#субсидии #тепличники

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