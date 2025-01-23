Мультипликативный эффект АЭС

В своем Послании Глава государства отметил, что «важность АЭС для Казахстана связана с необходимос­тью обеспечения энергетической безо­пасности и устойчивого развития». 6 октября минувшего года в республике состоялся общенациональный референдум, на котором был положительно решен вопрос строительства атомной электростанции, способной придать мощный импульс экономике. О том, какие местные поставщики услуг, произво­дители материалов и оборудования смогут участвовать в строительстве АЭС и какие перспективы открываются перед ними в будущем, в интервью «Казправде» рассказал управляющий директор НПП «Атамекен» Жакып Хайрушев.

– Как известно, в качестве места строительства стратегического объекта предложено село Улкен в Алматинской области. Жакып Галиевич, в каких сферах сейчас занят малый бизнес региона и какие перспективы открываются перед предпринимателями?

– По данным на 1 августа 2024 года, в Алматинской области зарегистрировано 140,6 тысячи субъектов МСБ. Большинство из них – 35,3 процента – занято в сфере торговли, 22,4 процента – в аграрном секторе и 5,5 процента – в производстве. Это свидетельствует о потенциале для дальнейшего роста обрабатывающего сектора.

В области действуют семь индустриальных зон, что создает благоприятные условия для размещения и роста малых предприятий. В минувшем году на поддержку МСБ было выделено 36 миллиардов тенге, из которых уже освоено 20,1 миллиарда, профинансировано 962 проекта, выдано 392 микрокредита. В рамках проекта «Одно село – один проект» в 373 селах открыто 1 266 объектов предпринимательства, создано 3,5 тысячи рабочих мест. Таким образом, малый и средний бизнес Алматинской области демонстрирует устойчивый рост.

Строительство АЭС повлечет за собой развитие инфраструктуры не только в Жамбылском районе, где планируется разместить первую в новейшей истории страны казахстанскую АЭС, но и во всей Алматинской области. Это включает в себя строительство дорог, жилья, объек­тов социальной инфраструктуры, что создаст дополнительный спрос на товары и услуги местных предпринимателей.

– Для возведения такого технологически сложного и громадного объек­та, как атомная электростанция, традиционно задействуется широкий круг компаний-подрядчиков. Какие подрядчики по опыту других стран могут быть привлечены к работам в Улкене?

– В первую очередь привлекаются так называемые «основные подрядчики» – компании, управляющие всем проектом строительства и имеющие огромный опыт в атомной энергетике. Они координируют работу субподрядчиков и отвечают за соблюдение сроков и бюджетов. Это, к примеру, такие структуры, как EDF (Франция), «Рос­атом» (Россия), Korea Hydro & Nuclear Power (Южная Корея).

Обязательно в стройке участвуют проектные структуры. Проектировщики разрабатывают архитектурные и инженерные решения для реакторных блоков, турбин, вспомогательных зданий и систем. Обычно эти компании, к примеру, Framatome, Assystem (Франция), Fluor Corporation (США), Atkins (Великобритания), специализируются на атомных проектах, так как для них требуются особые стандарты безопасности.

Далее идут производители и поставщики турбин, генераторов, насосов и других высокотехнологичных компонентов. Они часто «заходят» в проект с самого начала и обычно поставляют также трубы, металл для конструкции реактора, теплообменники и тому подобное.

Конечно же, в этом ряду находятся и компании по ядерной безопасности, системам контроля. Подрядчики, работающие в этой сфере, – Schneider Electric (Франция), ABB Group (Швейцария), Rolls-Royce (Великобритания) – обладают специальными лицензиями и опытом.

Специализированные строительные компании занимаются возведением основных сооружений и зданий, укладкой фундамента, монтажом оборудования. Они также обеспечивают прокладку коммуникаций и создание транспорт­ной инфраструктуры.

Компании по монтажу и пусконаладочным работам осуществляют монтаж и наладку всех систем, включая реакторные установки, турбины, генераторы, а также системы охлаждения и аварийного реагирования. Их задача – подготовить АЭС к безопасной эксплуатации.

Все этапы строительства сопровождают экологические и мониторинговые компании. Для перевозки грузов, в том числе негабаритных и тяжеловесных, привлекаются транспортные компании с опытом. На базе местных университетов и учебных центров организуются программы по обучению специалистов для работы на АЭС.

К примеру, в Турции на проекте АЭС «Аккую» с участием «Росатома» задействовано большое число турецких компаний для строительства и логистики. А в Финляндии на сооружении АЭС «Олкилуото-3» участвовали компании Areva и Siemens в качестве главных подрядчиков и поставщиков оборудования. Помимо них в проекте было занято свыше тысячи субподрядчиков из разных стран.

Вот и при возведении АЭС в Улкене могут участвовать не только крупные отечественные подрядчики, но и сотни мелких и средних, занятых в строительстве, производстве стройматериалов, транспорте и логистике, IT, образовании. Одним из значительных мультипликативных эффектов от строительства АЭС является создание новых рабочих мест как непосредственно на станции, так и в смежных секторах. Только на этапе строительства одного блока АЭС могут потребоваться до 10 тысяч рабочих рук, а на этапах эксплуатации и обслуживания станции – до 2 тысяч постоянных сотрудников.

– В нашей республике большое внимание уделяется углублению локализации производства и соз­данию кластеров. Какие кластеры могут развиться в Алматинской области с появлением АЭС?

– Бесспорно, АЭС станет «якорем» для создания некоего энергоцентра региона, вокруг которого могут развиться предприятия, производящие и обслуживающие оборудование и материалы для атомной отрасли. Такой кластер способен включать компании по проек­тированию, монтажу и обслуживанию энергетических систем, включая разработку и эксплуатацию современных систем контроля и безопасности.

АЭС станет катализатором создания научных и образовательных центров в Алматинской области и Казахстане в целом. Учебные заведения Алматы и Алматинской области, других близлежащих областей, осуществляющие подготовку специалистов для ядерной энергетики, смогут еще больше нарастить компетенции, связанные с безопасностью и контролем, исследованиями в области физики и химии радиационных процессов.

Немаловажная составляющая в работе АЭС – экологический мониторинг, который требует высоких стандартов, и поэтому появление станции будет способствовать развитию предприятий, занимающихся экологичес­ким мониторингом, оценкой воздействия атомной генерации на окружающую среду и разработкой технологий минимизации экологических рисков. Такие структуры смогут контролировать состояние воды, почвы, воздуха и излучения в районе АЭС.

Таким образом, Алматинская область может стать центром формирования энергетического, научно-образовательного, эколого-мониторингового кластеров и, возможно, сервисного, поскольку с ростом числа работников и их семей возрастет потребность в сопутствующих услугах. Это будет стимулировать развитие малого и среднего бизнеса в сфере услуг – в здравоохранении, образовании, торговле и досуговой инфраструктуре.

– Как строительство АЭС может отразиться на развитии отраслей обрабатывающей промышленности?

– Несомненно, строительство АЭС в Казахстане существенно повлияет на развитие обрабатывающей промышленности, стимулируя экономический рост, технологическое обновление и создание новых рабочих мест. Опыт других стран ярко демонстрирует положительное влияние атомной энергетики на промышленный сектор через государственное стимулирование произ­водства оборудования и материалов.

Так, для строительства и эксплуатации АЭС требуются высококачественное оборудование – реакторные установки, турбины, насосы и специальные материалы – прочные металлы, бетон, электрооборудование. Например, Россия, да и многие другие страны, разрабатывала и производила оборудование и компоненты внутри страны, что способствовало развитию российского машиностроения и металлургии.

Создав атомную отрасль, Франция стала одной из ведущих стран по произ­водству высокотехнологичного оборудования для АЭС. Компания Areva (ныне часть группы Orano и Framatome) произ­водит компоненты АЭС, в том числе автоматическое, тепло- и электротехническое оборудование, которое экспортируется по всему миру, что поддерживает французскую экономику и обрабатывающую промышленность на очень высоком уровне.

Южная Корея, начиная с первой АЭС, развернула собственное производство компонентов, что позволило ей создать сильную экс­порто­ориентированную атомную промышленность. Компании KHNP и Doosan выросли до международных поставщиков технологий и оборудования для АЭС.

В Казахстане благодаря государственной поддержке и реализации таких крупных проектов, как строительство новой столицы и объектов ЭКСПО-2017, бурно развилась отечественная строительная отрасль. Воплощение такого крупного инфраструктурного проекта, как возведение АЭС, позволит ей выйти на новый уровень.