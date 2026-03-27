Мушкетеры собрались в столице
Кошкарбек Тусипов
Астана на несколько дней превратилась в мировую столицу фехтования, впервые в истории приняв этап Кубка мира по шпаге среди мужчин и женщин. Турнир, прошедший под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), стал знаковым не только для нашей страны, но и для всего региона: Казахстан первым в Центральной Азии проводил соревнования столь высокого ранга. Турнир собрал более 500 атлетов из 60 стран, а общая численность делегаций превысила тысячу человек.