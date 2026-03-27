Мушкетеры собрались в столице

Спорт
5
Кошкарбек Тусипов

Астана на несколько дней превратилась в мировую столицу фехтования, впервые в истории приняв этап Кубка мира по шпаге среди мужчин и женщин. Турнир, прошедший под эгидой Международной федерации фехтования (FIE), стал знаковым не только для нашей страны, но и для всего региона: Казахстан первым в Центральной Азии проводил соревнования столь высокого ранга. Турнир собрал более 500 атлетов из 60 стран, а общая численность делегаций превысила тысячу человек.

фото дирекции развития спорта МТиС

Главным триумфатором в составе казахстанской сборной стал лидер команды Руслан Курбанов. Его сереб­ряная медаль в индивидуальном первенстве – это не просто очередная награда, а подтверж­дение феноменальной стабильности. После недавнего золота в немецком Хайденхайме Курбанов вновь взошел на пьедестал. Путь Руслана к финалу был по-настоящему драматичным: в ключевом поединке он одолел действующего олимпийского чемпиона и чемпиона мира японца Кано Коки. Несмотря на полученную в четвертьфинале травму, наш шпажист проявил бойцовский характер и дошел до решающего боя, где в упорной борьбе уступил украинцу Роману Свичкарю со счетом 13:15. Как отметил сам спортсмен, поддержка домашних трибун и молодых болельщиков придавала ему столь необходимые силы.

Ирина Бакалдина продемонстрировала лучший результат в истории женского фехтования на шпагах в Казахстане, войдя в число 16 сильнейших спортсменок Кубка мира. В мужском индивидуальном зачете в топ-16 также пробился Кирилл Проходов, записавший на свой счет победы над именитыми соперниками из Франции и Южной Кореи. Как мы видим, качественный рост наблюдается у всей национальной команды.

Командные соревнования еще раз подчеркнули правильность выбранного курса на омоложение состава. Мужская сборная Казахстана, где плечом к плечу с ветераном Эльмиром Алимжановым и опытным Вадимом Шарлаимовым сражались молодые Александр Федотов и Никита Жулинский, вошла в четверку сильнейших команд мира. На пути к полуфиналу они выбили из борьбы мощные сборные Польши и США. В поединке за бронзу казахстанцы уступили японцам всего два укола, однако четвертое итоговое место в такой конкуренции – это серьезная заявка на будущие олимпийские циклы.

Международное сообщест­во высоко оценило уровень организации астанинского этапа. Иностранные атлеты, в частности лидер сборной Чехии Якуб Юрка, сравнили атмосферу и инфраструктуру турнира с чемпионатами мира. Президент Федерации фехтования Казахстана Мирбулат Абуов подчеркнул, что данный турнир – результат многолетней системной работы и знак доверия со стороны FIE. Теперь главная задача – закрепить проведение подобных стартов как устойчивую практику, способствующую популяризации фехтования среди молодежи.

#Астана #турнир #Кубок мира #фехтование

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]