Мусор под окнами: КСК в Нур-Султане получили штрафы на 3,5 млн тенге

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С начала года КСК в Нур-Султане получили штрафы на 3,5 миллиона тенге за антисанитарию на прикрепленных территориях, передает Kazpravda.kz
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"С начала текущего года за несвоевременную и ненадлежащую уборку прилегающей и закрепленной территории обслуживаемых домов от твердо-бытовых отходов, строительного и крупногабаритного мусора, снега, наледи, ненадлежащие содержание фасадов домов, отсутствие досок объявлений, урн и их переполнение, сотрудниками природоохранной полиции УМПС к ответственности привлечены 123 обслуживающие организации (КСК, ПК, ТОО), общая сумма штрафов составила свыше 3 миллионов 500 тысяч тенге", – говорится в сообщении пресс-службы управления местной полицейской службы столицы.
В качестве примера было приведено ТОО "Астана ЖилСервис", которое привлеки к административной ответственности по статье 505 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях. На ТОО наложено административное взыскание в виде штрафа в размере 40 МРП или 101 000 тенге. Причиной послужило необеспечение уборки прилегающей территории дома №49 А по ул.Мәңгілік Ел, которую обслуживает компания.
"С целью улучшения санитарного состояния столицы подразделениями природоохранной полиции Департамента полиции города Нур-Султан проводится постоянный контроль за санитарной очисткой территории города", – добавили в УМПС ДП г.Нур-Султан.