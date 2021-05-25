Мужчина избил до смерти родную мать в Восточном Казахстане

Происшествия
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Фото с сайта favoritekiev.com
В Восточном Казахстане мужчина избил до смерти родную мать, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astanatv.kz.   

Трагедия произошла в Риддере. 60-летнему мужчине не понравилось замечание, которое ему сделала пожилая женщина. Тогда он набросился на нее с кулаками, стал пинать в живот и бить по голове. В больницу пенсионерка обратилась на следующей день. Врачи ужаснулись тому, в каком состоянии была пострадавшая. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, разрыв легкого, внутреннее кровотечение, травматический шок, множественные ушибы и переломы. Она скончалась.

Сын не стал отрицать нападения на мать. Суд признал его виновным. За убийство близкого человека ему дали шесть лет тюрьмы.

"Суд, выяснив у сторон добровольность по заключению соглашения, с учетом возраста подсудимого, признанием вины, отсутствием судимости, мнения потерпевших назначил гражданину наказание в виде шести лет лишения свободы. Данный приговор суда сторонами не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу", – сообщила судья городского суда Риддера Айнур Рахимова.


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