Мужчина избил до смерти родную мать в Восточном Казахстане

Трагедия произошла в Риддере. 60-летнему мужчине не понравилось замечание, которое ему сделала пожилая женщина. Тогда он набросился на нее с кулаками, стал пинать в живот и бить по голове. В больницу пенсионерка обратилась на следующей день. Врачи ужаснулись тому, в каком состоянии была пострадавшая. У нее диагностировали черепно-мозговую травму, разрыв легкого, внутреннее кровотечение, травматический шок, множественные ушибы и переломы. Она скончалась.
Сын не стал отрицать нападения на мать. Суд признал его виновным. За убийство близкого человека ему дали шесть лет тюрьмы.
"Суд, выяснив у сторон добровольность по заключению соглашения, с учетом возраста подсудимого, признанием вины, отсутствием судимости, мнения потерпевших назначил гражданину наказание в виде шести лет лишения свободы. Данный приговор суда сторонами не обжалован, не опротестован и вступил в законную силу", – сообщила судья городского суда Риддера Айнур Рахимова.