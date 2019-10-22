Мужчина застрелил жену в Нур-Султане: стали известны подробности

Настоящая драма развернулась в столичной многоэтажке. Житель одной из квартир застрелил жену и ранил пятилетнего сына. После чего мужчина взял ружье и пошел по подъезду. Стрелка обезвредила отважная пенсионерка. Женщина выхватила оружие из рук подозреваемого, а раненому малышу вызвала скорую. Соседи говорят, мужчина в этот вечер был пьян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana.tv.
По словам соседей, совершив убийство, мужчина с ружьем вышел в подъезд. Они рассказывают, что он часто выпивал. В этом состоянии его видели и в день трагедии. Около девяти вечера. А ближе к ночи жильцы услышали крики и два выстрела. На помощь звал старший сын подозреваемого.
55-летняя женщина скончалась на месте. Пятилетнего сына задело дробью. "Скорую" ребенку вызвала соседка. Она же и обезвредила стрелка – сначала выхватила ружье из рук мужчины, а затем забрала из квартиры раненного мальчика.
"Ильясик кричит: "Я умру, я умру". Он вот так держит. Когда ручку убрала, а там разрез. Вывела его в подъезд. Здесь коляски детские. Его в коляску, а он кричит. Это страшно. Все в крови", – говорит соседка Галина Латыпова.
Ребенка прооперировали во второй детской больнице. По словам врачей, его жизни сейчас ничто не угрожает. В палате с ним лежит родная мать. С ребенком работают психологи.
"В экстренном порядке была проведена лапороскопическая операция. Проведена ревизия брюшной полости. Состояние ребенка – средней степени тяжести. После стабилизации состояния переведен утром в отделение общей хирургии", – отметил главврач городской Детской больницы №2 Биржан Досмаилов.
К слову, это – ребенок от другого брака. Жен, рассказывают соседи, у 59-летнего мужчины было шесть. С погибшей астанчанин тоже уже был в разводе. Но жил с ней в одной квартире, которую по суду должны были разделить. Но продать имущество не успели.
Сейчас мужчина находится под следствием. Его водворили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Что заставило мужчину пойти на такой отчаянный шаг будет выяснять полиция. Стражи порядка сейчас проводят расследование.
По словам соседей, совершив убийство, мужчина с ружьем вышел в подъезд. Они рассказывают, что он часто выпивал. В этом состоянии его видели и в день трагедии. Около девяти вечера. А ближе к ночи жильцы услышали крики и два выстрела. На помощь звал старший сын подозреваемого.
55-летняя женщина скончалась на месте. Пятилетнего сына задело дробью. "Скорую" ребенку вызвала соседка. Она же и обезвредила стрелка – сначала выхватила ружье из рук мужчины, а затем забрала из квартиры раненного мальчика.
"Ильясик кричит: "Я умру, я умру". Он вот так держит. Когда ручку убрала, а там разрез. Вывела его в подъезд. Здесь коляски детские. Его в коляску, а он кричит. Это страшно. Все в крови", – говорит соседка Галина Латыпова.
Ребенка прооперировали во второй детской больнице. По словам врачей, его жизни сейчас ничто не угрожает. В палате с ним лежит родная мать. С ребенком работают психологи.
"В экстренном порядке была проведена лапороскопическая операция. Проведена ревизия брюшной полости. Состояние ребенка – средней степени тяжести. После стабилизации состояния переведен утром в отделение общей хирургии", – отметил главврач городской Детской больницы №2 Биржан Досмаилов.
К слову, это – ребенок от другого брака. Жен, рассказывают соседи, у 59-летнего мужчины было шесть. С погибшей астанчанин тоже уже был в разводе. Но жил с ней в одной квартире, которую по суду должны были разделить. Но продать имущество не успели.
Сейчас мужчина находится под следствием. Его водворили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Что заставило мужчину пойти на такой отчаянный шаг будет выяснять полиция. Стражи порядка сейчас проводят расследование.