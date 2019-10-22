Мужчина застрелил жену в Нур-Султане: стали известны подробности

Иллюстративное фото из открытых источников
Настоящая драма развернулась в столичной многоэтажке. Житель одной из квартир застрелил жену и ранил пятилетнего сына. После чего мужчина взял ружье и пошел по подъезду. Стрелка обезвредила отважная пенсионерка. Женщина выхватила оружие из рук подозреваемого, а раненому малышу вызвала скорую. Соседи говорят, мужчина в этот вечер был пьян, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Astana.tv.   

По словам соседей, совершив убийство, мужчина с ружьем вышел в подъезд. Они рассказывают, что он часто выпивал. В этом состоянии его видели и в день трагедии. Около девяти вечера. А ближе к ночи жильцы услышали крики и два выстрела. На помощь звал старший сын подозреваемого.

55-летняя женщина скончалась на месте. Пятилетнего сына задело дробью. "Скорую" ребенку вызвала соседка. Она же и обезвредила стрелка –  сначала выхватила ружье из рук мужчины, а затем забрала из квартиры раненного мальчика.

"Ильясик кричит: "Я умру, я умру". Он вот так держит. Когда ручку убрала, а там разрез. Вывела его в подъезд. Здесь коляски детские. Его в коляску, а он кричит. Это страшно. Все в крови", – говорит соседка Галина Латыпова.

Ребенка прооперировали во второй детской больнице. По словам врачей, его жизни сейчас ничто не угрожает. В палате с ним лежит родная мать. С ребенком работают психологи.

"В экстренном порядке была проведена лапороскопическая операция. Проведена ревизия брюшной полости. Состояние ребенка – средней степени тяжести. После стабилизации состояния переведен утром в отделение общей хирургии", – отметил главврач городской Детской больницы №2 Биржан Досмаилов.

К слову, это – ребенок от другого брака. Жен, рассказывают соседи, у 59-летнего мужчины было шесть. С погибшей астанчанин тоже уже был в разводе. Но жил с ней в одной квартире, которую по суду должны были разделить. Но продать имущество не успели.

Сейчас мужчина находится под следствием. Его водворили в изолятор временного содержания. Ему грозит до 15 лет тюрьмы. Что заставило мужчину пойти на такой отчаянный шаг будет выяснять полиция. Стражи порядка сейчас проводят расследование.


