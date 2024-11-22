Мужчины, помогайте женщинам!

Колонка обозревателей
99
Елена Левкович

За минувшую неделю со мной произошли два случая, один из которых сначала отобрал у меня веру в человечество и человечность, а другой вернул все на свои места.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Собираюсь, значит, ехать на работу. Но машина оказалась в западне: накануне вечером вдоль припаркованных автомобилей проехала снегоуборочная машина, наворотила снежные барьеры. Снег за ночь превратился в ледяные глыбы, в буквальном смысле заперев транспорт.

Понимаю, что задом не выеду, а ехать вперед некуда – тротуар. Попыталась отпихнуть хотя бы одну глыбу ногами – какой там! Ледяные булыжники, каждый размером с голову, слиплись, разворошить хотя бы частично невозможно.

Потопталась, огляделась – с лопатой или ломом рядом никого нет. Рассмотрела препятствие: снизу была небольшая пустота, я выбила оттуда льдины поменьше, и вся «баррикада» пошатнулась!

Оторвала первый валун, потащила. Бросить тут же не вариант – проезжая часть, и мне помеха, и другим. Оттас­кивала метра на два, возвращалась за следующим, и так несколько подходов килограммов по пять.

Мне было не лень, честно, этим заниматься. И даже не так тяжело физически. Но чертовски обидно: за моими перемещениями наблюдал мужчина из припаркованной неподалеку машины. Просто сидел и смотрел. Было желание подойти и спросить: «А почему вы не хотите мне помочь?» Да, вот так нагло, в лоб, потому что мне действительно странно, что у человека не возникло желания помочь женщине. Можно было бы списать на то, что зимой не очень-то понятно, «М» или «Ж» копошится возле дороги – все мы укутаны в оверсайз, но розовый пуховик не оставлял сомнений в моей гендерной принадлежности.

Был у меня и второй созерцатель: когда я катила очередной валун, мне любезно уступил дорогу другой мужчина, даже фарами поморгал, мол, давай-давай, не торопись...

Честно – неприятно. Я не говорю, что все должны были дружно броситься мне на помощь, дело-то, конечно, такое – добровольное. А с другой стороны: что такого – помочь женщине? Я не отчаянная феминистка, не оттолкну с криком: «Я все могу сама!»

Буквально на следующий день все вышло с точностью до наоборот. Несу пакеты: один – в мусорку, второй – с обувью мужа, которую надо отдать в ремонт. Подхожу к баку и на автомате кидаю в него оба пакета. Дошло не сразу, побежала обратно.

Бак стандартный, пустой, мои пакеты на самом дне – руками не достать. Запрыгивать в него? Я в лучшем случае могу туда только перевалиться вниз головой. Пробую перевернуть сам бак, он скользит колесиками, не получается.

Топчусь у мусорки, и хоть плачь! Бросить обувь не могу – мужнина любимая зимняя, а самой уже стыдно, что возле баков отираюсь как асоциаль­ный элемент.

И тут сосед выходит из крайнего подъезда (мусорка как раз возле их блока).

– Девушка, вы что-то уронили в контейнер? – спрашивает.

– Угу, пакет с обувью…

Задача решилась молниеносно: мужчина достал из багажника буксировочный трос, прицелился, ловко подцепил мой пакет. Не побоялся испачкать курт­ку, пока наклонялся.

А ведь я даже не просила! И наверняка, пока я продумывала план действий, за моей спиной прошли и другие соседи, видели, как я с баком «контактировала». И лишь один сосед спустился только ради меня. Настоящий мужчина!

Все колонки автора
#помощь #женщины #мужчины #соседи

Популярное

Все
Воплощают на деле бизнес-идеи
За силу духа
Что нужно молодым ученым для реализации потенциала?
Дорога всегда прокормит
Ученые NU разработали качественный онлайн-переводчик
К числу пассажиров аэропорта Алматы добавился ноль
На первом аграрном форуме чествовали лучших
Друзья-казахи называют его Серикбай
Приоритетной задачей остается исполнение социальных обязательств
Жизнь на грани невозможного
Родом из Казахстана
Начался сезон лавин
Газ пришел в аулы Кокарал и Енбекши
Повысить статус и полномочия сельских акимов
Мужчины, помогайте женщинам!
Закон Республики Казахстан
Не надо усложнять!
Дико натурально
«Горит пятно простого кумача над обгорелым куполом Рейхстага...»
Студентов, пенсионеров и домохозяек в РК освободят от обязательного декларирования доходов
Какой будет погода этой зимой в Казахстане
Арест, штрафы и лишение прав: участников беспредельного кортежа наказали в Конаеве
Экологическая акция «Сдавай пакет – спасай планету!» прошла в Петропавловске
14-летняя тяжелоатлетка из Талдыкоргана стала чемпионкой РК среди взрослых
Глава государства посетил выставку сельхозтоваропроизводителей
Кызылординский рис: от поля до стола
Общественный контроль не помешает
Год большой работы и серьезных наград
Дружба – мотив серьезный
Эволюционирует «ныряющая» нить
Майк Тайсон ударил Джейка Пола на финальной дуэли взглядов
АПК должен стать одним из основных драйверов экономического роста
Полный текст выступления президента на первом Форуме работников сельского хозяйства
Казахстанских водителей предупредили о новом способе мошенничества
Спрос на автогаз превышает предложение
Ерлан Карин встретился с делегацией Вьетнама
Токаев назначил ряд послов
Путешествие длиною в жизнь
Миссия – создавать учебники
Казахской государственности – 12 веков, 12 столетий
Водителя арестовали из-за стикера на госномере в Жамбылской области
Второе рождение трассы
Продукцию из четырех областей везут на очередную ярмарку в Астану
Премий для госслужащих больше не будет
Реконструкция близится к завершению
Пассажир в Шымкенте – «заяц» поневоле?
Директоров школ и завучей в Караганде лишили доплаты
Чеченка с казахской душой
Ставки по депозитам населения снижаются – аналитики
Этот день изменил судьбу
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
В Казахстане утвердили нормы потребления тепловой энергии
До золота рукой подать
Метель и гололед прогнозируются в Казахстане до пятницы
Последняя в этом году сельскохозяйственная ярмарка проводится в Астане
Больничный теперь не подделаешь
Резкое похолодание ожидается в Казахстане в эти выходные
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань

Читайте также

Скажи, что ты читаешь
Тяжесть познания
Наш тенге
Все ли пройдут проверку на выживаемость?

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]