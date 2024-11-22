Мужчины, помогайте женщинам!

Собираюсь, значит, ехать на работу. Но машина оказалась в западне: накануне вечером вдоль припаркованных автомобилей проехала снегоуборочная машина, наворотила снежные барьеры. Снег за ночь превратился в ледяные глыбы, в буквальном смысле заперев транспорт.

Понимаю, что задом не выеду, а ехать вперед некуда – тротуар. Попыталась отпихнуть хотя бы одну глыбу ногами – какой там! Ледяные булыжники, каждый размером с голову, слиплись, разворошить хотя бы частично невозможно.

Потопталась, огляделась – с лопатой или ломом рядом никого нет. Рассмотрела препятствие: снизу была небольшая пустота, я выбила оттуда льдины поменьше, и вся «баррикада» пошатнулась!

Оторвала первый валун, потащила. Бросить тут же не вариант – проезжая часть, и мне помеха, и другим. Оттас­кивала метра на два, возвращалась за следующим, и так несколько подходов килограммов по пять.

Мне было не лень, честно, этим заниматься. И даже не так тяжело физически. Но чертовски обидно: за моими перемещениями наблюдал мужчина из припаркованной неподалеку машины. Просто сидел и смотрел. Было желание подойти и спросить: «А почему вы не хотите мне помочь?» Да, вот так нагло, в лоб, потому что мне действительно странно, что у человека не возникло желания помочь женщине. Можно было бы списать на то, что зимой не очень-то понятно, «М» или «Ж» копошится возле дороги – все мы укутаны в оверсайз, но розовый пуховик не оставлял сомнений в моей гендерной принадлежности.

Был у меня и второй созерцатель: когда я катила очередной валун, мне любезно уступил дорогу другой мужчина, даже фарами поморгал, мол, давай-давай, не торопись...

Честно – неприятно. Я не говорю, что все должны были дружно броситься мне на помощь, дело-то, конечно, такое – добровольное. А с другой стороны: что такого – помочь женщине? Я не отчаянная феминистка, не оттолкну с криком: «Я все могу сама!»

Буквально на следующий день все вышло с точностью до наоборот. Несу пакеты: один – в мусорку, второй – с обувью мужа, которую надо отдать в ремонт. Подхожу к баку и на автомате кидаю в него оба пакета. Дошло не сразу, побежала обратно.

Бак стандартный, пустой, мои пакеты на самом дне – руками не достать. Запрыгивать в него? Я в лучшем случае могу туда только перевалиться вниз головой. Пробую перевернуть сам бак, он скользит колесиками, не получается.

Топчусь у мусорки, и хоть плачь! Бросить обувь не могу – мужнина любимая зимняя, а самой уже стыдно, что возле баков отираюсь как асоциаль­ный элемент.

И тут сосед выходит из крайнего подъезда (мусорка как раз возле их блока).

– Девушка, вы что-то уронили в контейнер? – спрашивает.

– Угу, пакет с обувью…

Задача решилась молниеносно: мужчина достал из багажника буксировочный трос, прицелился, ловко подцепил мой пакет. Не побоялся испачкать курт­ку, пока наклонялся.

А ведь я даже не просила! И наверняка, пока я продумывала план действий, за моей спиной прошли и другие соседи, видели, как я с баком «контактировала». И лишь один сосед спустился только ради меня. Настоящий мужчина!