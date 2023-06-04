Музыканты военно-оркестровой службы РК поздравили казахстанцев с праздником

3 июня на летней сцене Амфитеатра набережной реки Есиль в рамках Х-го юбилейного военно-музыкального фестиваля "Әскери керней" прошел плац-концерт военных оркестров, передает Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Национальной гвардии РК.

Фото пресс-службы Национальной гвардии РК

Фестиваль проводится ежегодно и стал традиционным. В этом году он был приурочен ко Дню государственных символов и 25-летию Дня столицы.

Главная цель мероприятия - поднятие духа, пропаганда военной музыки и патриотическое воспитание подрастающего поколения.

Участие в концерте приняли оркестры Национальной гвардии РК, Президентский оркестр Службы государственной охраны, Ансамбль Пограничной службы Комитета национальной безопасности РК, Центральный оркестр Министерства обороны РК и оркестр Министерства по чрезвычайным ситуациям РК, а также творческие коллективы страны.

Музыканты исполнили произведения мировой классики и героико-патриотической музыки.

В рамках фестиваля состоялся смотр-конкурс среди военных оркестров Национальной гвардии Казахстана. По итогам третье место занял оркестр Академии Национальной гвардии (г. Петропавловск). Второе место заняли сводные оркестры региональных командований "Орталық" (г. Караганда) и "Батыс" (г. Уральск). Почетного первого места удостоился сводный оркестр регионального командования "Оңтүстік" (г. Алматы). Обладателем Гран-при смотра-конкурса военных оркестров "Әскери керней" стал сводный оркестр регионального командования "Шығыс" (г. Усть-Каменогорск).

"От имени главного командования Национальной гвардии и от себя лично выражаю всем военным дирижерам и музыкантам огромную признательность за участие в конкурсе. Особую благодарность выражаю акиму города Астана за оказанную поддержку в организации мероприятия. Благодаря этому лучшие военные оркестры Казахстана на культурных площадках столицы демонстрировали свое музыкальное мастерство", – сказал заместитель министра внутренних дел, Главнокомандующий Национальной гвардией Республики Казахстан генерал-лейтенант Еркин Ботаканов.