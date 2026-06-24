МВД и КНБ ликвидировали сеть по продаже фальшивых медикаментов

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МВД и КНБ пресекли в Алматы деятельность четырех фармацевтических компаний, организовавших схему контрабандного ввоза лекарственных препаратов из сопредельных государств, включая сильнодействующие медикаменты, с последующей реализацией через аптечную сеть на территории страны, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Фигуранты также осуществляли незаконное производство лекарственных средств кустарным способом, в том числе препаратов, содержащих психотропные вещества. Обнаружены несколько складов и подпольный производственный цех.

Контрафактная продукция представляла реальную угрозу жизни и здоровью граждан, поскольку изготавливалась в антисанитарных условиях. Употребление таких препаратов может повлечь необратимые последствия для человека.

Установлены и задержаны должностные лица департамента фармконтроля, оказывавшие покровительство организаторам противоправной деятельности за денежное вознаграждение. Их действия квалифицированы по статье 366 Уголовного кодекса — получение взятки.

Анализ товарооборота и финансовых потоков подтвердил наличие теневых схем контрабандной и контрафактной деятельности.

При этом, по предварительным данным, за прошлый год государству не уплачены налоги и иные обязательные платежи на сумму более 800 млн тенге.

«В ходе совместной спецоперации из незаконного оборота изъяты крупные суммы денежных средств, десятки тысяч упаковок поддельных препаратов, в том числе те, оборот которых ограничен, а также оборудование и сырье для их изготовления, что позволило не допустить поступления в легальный оборот значительного объема поддельной медицинской продукции. Организаторы преступной схемы и их пособники водворены в изолятор временного содержания», – сообщили в правоохранительных органах.

Там же добавили, что досудебное расследование продолжается. Проводятся мероприятия по установлению всех участников противоправной деятельности, а также каналов поставки лекарственных средств, в том числе из-за рубежа.