МВД раскрыло убийство подростка, совершенное в 2012 году

В Кызылординской области полицейские раскрыли убийство, совершенное 14 лет назад, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Polisia.kz

Трагедия произошла в октябре 2012 года в поселке Жосалы Кармакшинского района. Во время групповой драки ножевое ранение получил несовершеннолетний. Подростка доставили в районную больницу, однако спасти его не удалось - он скончался, не приходя в сознание. Сразу после происшествия все участники конфликта были установлены и проверены. Однако из-за отсутствия прямых доказательств и свидетелей преступление долгие годы оставалось нераскрытым.

В текущем году благодаря кропотливой работе следственно-оперативной группы удалось установить важного свидетеля и восстановить полную картину произошедшего.

В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские вышли на подозреваемого. Им оказался один из участников той драки, который уже отбывал наказание за совершение другого тяжкого преступления. Для проведения необходимых следственных действий подозреваемый был этапирован в СИЗО города Кызылорда. Под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном. Установлено, что причиной преступления стали неприязненные отношения и конфликт между молодыми людьми.

В настоящее время подозреваемый находится под стражей, уголовное дело направлено в суд.

В МВД подчеркивают, что расследование преступлений прошлых лет продолжается на постоянной основе, а виновные рано или поздно ответят перед законом.

