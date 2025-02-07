Мы должны найти разумный баланс: сенатор - об итогах встречи президента с бизнесом

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Жанна Асанова, депутат Сената Парламента РК

Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев встретился с представителями бизнес-сообщества и озвучил ключевые подходы к налоговой реформе, в том числе к ставке НДС.

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Главное решение - введение дифференцированной ставки НДС. Это позволит снизить налоговую нагрузку на социально значимые товары и услуги, такие как продукты питания, лекарства, образование и медицина, делая их более доступными для граждан.

В то же время на товары роскоши, вредные для здоровья продукты и экологически небезопасные товары ставка может быть повышенной. Такой подход обеспечит баланс между интересами государства, бизнеса и общества.

Также президент четко обозначил, что предложенная правительством ставка НДС в 20% является завышенной. Она может привести к снижению покупательского спроса, уходу бизнеса «в тень» и дополнительной нагрузке на граждан. В связи с этим правительству поручено пересмотреть подход и найти справедливый баланс, основанный на точных расчетах и реальной экономической ситуации.

Решение по НДС должно приниматься с учетом мнения всех заинтересованных сторон. Это означает консолидированное обсуждение, участие экспертов, предпринимателей и депутатов. Такой подход отражает реализацию принципа «Слышащего государства», в котором власть учитывает запросы общества и принимает справедливые и эффективные решения.

От себя добавлю: я считаю, что президент ставит правильные задачи, социально и экономически ориентированные. Самое важное теперь - обеспечить исполнение решений в их точном смысле, без искажения сути, без спешки и уходов в крайности - сохраняя баланс интересов всех сторон.

Как сказал Адам Смит: «Высокие налоги, уничтожающие способность платить, столь же губительны, как и низкие налоги, не дающие средств для существования государства».

Мы должны найти разумный баланс, который обеспечит и наполнение бюджета, и устойчивое развитие экономики, и поддержку граждан.

#президент #ставка #НДС #бизнес-сообщество

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