«Мы должны придерживаться экономического патриотизма» — Олжас Бектенов

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Олжас Бектенов отметил, что емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства. Казахстан экспортирует аккумуляторы, трансформаторы, кабели, локомотивы, автомобили, автобусы

Премьер подчеркнул, что необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать ее на внешних рынках. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить производство товаров в необходимом объеме как для закрытия внутренних потребностей, так и для экспорта.

«Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства», — подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, премьер-министр отметил важность внедрения современных цифровых и промышленных технологий, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.