«Мы должны придерживаться экономического патриотизма» — Олжас Бектенов

Правительство
59
Венера Баталова
корреспондент

На заседании правительства премьер-министр отметил необходимость наращивания доли казахстанской продукции на рынке ЕАЭС, передает Kazpravda.kz

Фото: Правительство РК

Олжас Бектенов отметил, что емкость рынка машиностроительной продукции в Казахстане оценивается в $31,6 млрд, 16% из которых приходится на долю отечественного производства. Казахстан экспортирует аккумуляторы, трансформаторы, кабели, локомотивы, автомобили, автобусы

Премьер подчеркнул, что необходимо придерживаться экономического патриотизма. Активно покупать казахстанскую продукцию, а также продвигать ее на внешних рынках. В свою очередь, отечественные производители готовы обеспечить производство товаров в необходимом объеме как для закрытия внутренних потребностей, так и для экспорта.  

«Перед нами стоят важные задачи по созданию цикла производства с высокой долей локализации. Для повышения эффективности предприятий надо проводить своевременную модернизацию производства», —  подчеркнул Олжас Бектенов.

Кроме того, премьер-министр отметил важность внедрения современных цифровых и промышленных технологий, роботизацию и автоматизацию производственных циклов.

#ЕАЭС #машиностроение #казахстанская продукция

Популярное

Все
В Кокшетау прошел конкурс профмастерства для педагогов
Душой – казах, по паспорту – немец
В Астане состоялся открытый турнир по асык ату среди взрослых
«Болашақ» может остаться без будущего
Сельчанам вместо кредитов нужно предоставлять фермы «под ключ»
Нам нужно готовить востребованных специалистов
Lady из Каменки
Ризабек Айтмухан: третий титул чемпиона мира
Поздравления со 100-летием 25 октября принимал Николай Поддубный
У «Астаны» в приоритете – чемпионат Казахстана
Рост производства составил 4,8%
Отсутствие контроля приводит к долгостроям
Интернет пришел в глубинку
«Кайрат» выиграл отборочный турнир Лиги чемпионов УЕФА
Что дает гражданам соцстрахование?
Открылся ряд учреждений и инфраструктурных объектов
В объятиях большой семьи
В Алматы проходит международный форум «Молодежь за устойчивое будущее Центральной Азии»
Нет акцизов – нет свободы
Заветы Абдижамила Нурпеисова
Реконструкция близится к завершению
Президент прибыл с рабочим визитом в Казань
Новое футбольное поле открылось в Жезказгане
Чеченка с казахской душой
До 10 млн тенге подъемных выплат получают врачи в области Жетісу
Этот день изменил судьбу
Возврат активов государству: в двух селах построят соцобъекты на 3 млрд тенге
Какой должна быть новая концепция национальной истории
Афганские компании презентовали свои товары в Алматы
Восстановить утраченную популяцию куланов в Костанайской области пытаются ученые
Приказано выжить!
Аэрохаб Караганды: когда бизнес на высоте, цены – низкие
Президент посетил торжественный концерт по случаю Дня Республики
Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
Токаев: Казахстан не свернет с намеченного пути
Нужны новые подходы
Решительный шаг к независимости
В преддверии Дня Республики стартовала акция «Менің елім – менің Туым»
Число аварий снизит «цифра»
Крупной зарубежной компании предложили пересмотреть ценовую политику в Казахстане
Кто он, основатель Семипалатной крепости?
Аул Бозанбай, что в 65 километрах от Усть-Каменогорска, в октябре будет встречать гостей со всего мира
Ушел из жизни сын известного казахстанского композитора Армана Дуйсенова
Предприятие оштрафовали на 2,9 млрд тенге в Актюбинской области
Молодая семейная пара педагогов из Алматы планирует переехать в сельскую местность
Ломать - не строить: водоканал в Шымкенте хотят вернуть государству
Ждут туристов в Атырау
В Жамбылской области поэтапно включают отопление
Более 30 лет «пряничный домик» привлекает горожан и туристов в Семее
Запуск экспресс-маршрутов в Астане: названа цена проездных билетов
Отключения света и подачи воды стали обыденным явлением в Алматинской области
Аким Кызылординской области проверил готовность региона к отопительному сезону
«Барьеры мы создаем в своей голове» – параспортсмен
Шымкент меняет трубы: десятки километров теплотрасс заменены в южном мегаполисе
«В условиях дефицита электроэнергии невозможно наращивать экономическую мощь страны» – мажилисмен
Обувная фабрика мощностью 200 тысяч пар в год появится в Шымкенте
Россельхознадзор нарушает условия Договора о ЕАЭС - депутат Ходжаназаров
Кадры для атомной отрасли
Ресторан с 250 людьми загорелся в Жамбылской области
Нужны дополнительные мощности

Читайте также

Правила субсидирования при покупке сельхозтехники пересмотр…
За 9 месяцев в РК произвели более 90 тысяч автомобилей
Какую бытовую технику производят в Казахстане
Около 124 млрд тенге инвестиций привлечено в машиностроение…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]