"Мы хорошо понимаем последствия" – Блинкен о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана

По словам Энтони Блинкена, США делают все, чтобы появлялись новые партнеры и создавались новые возможности для Центральной Азии.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Астане высказался о влиянии антироссийских санкций на экономику Казахстана, передает корреспондент Каzpravda.kz.

Энтони Блинкен сообщил, что США наблюдают за тем, какие последствия на другие страны оказывают антироссийские санкции.

«Мы выдаем специальные лицензии, работаем в партнерстве и поддерживаем страны С5+1, чтобы они развивали новые торговые партнерства. Например, лицензии были выданы компаниям и даже предприятиям в странах, участвующих в санкциях против России, которые могут ограничить свою работу с РФ и найти новые возможности. Мы также говорили с нашими партнерами по Центральной Азии, обсуждали работу со странами региона, выделили 25 миллионов долларов, расширяем торговые пути, находим новые экспортные рынки и привлекаем инвестиции в частный сектор», - отметил он.

Блинкен заявил, что США «хорошо понимают последствия, вызванные санкциями против России».

«Мы делаем все, чтобы появлялись новые партнеры и создавались новые возможности для Центральной Азии»,- резюмировал госсекретарь США.