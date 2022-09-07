На 10% подорожала электроэнергия в Карагандинской области

Мораторий на повышение тарифов на коммунальные услуги закончился, и услугодатели Карагандинского региона начали поднимать свои расценки. С 1 сентября подорожала электроэнергия, причем для всех потребителей без исключения – и для населения, и для бизнеса, и для бюджетных организаций, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Надо отметить, что тариф для школ, больниц, театров, домов культуры и прочих госучреждений Караганды самый высокий в Казахстане – 69,18 тенге за кВт-час.

"Шесть энергоснабжающих организаций региона подали нам уведомления на повышений своих цен. Они просили поднять тарифы на электроэнергию на 20%, - сообщил заместитель руководителя департамента по регулированию естественных монополий по Карагандинской области Данияр Срымбетов. – У нас оснований для отказа не было. Мы утвердили рост стоимости электроэнергии на 10%, что для населения составляет 1 тенге без учета НДС".

Что касается причин роста тарифов, то их три.

Первая – это повышение с 1 июля отпускной цены на электроэнергию у энергопроизводящих компаний, то есть, на станциях. Они поднялись согласно приказу министра энергетики РК №226 от 30 июня 2022 года. Электроэнергия Карагандинских ТЭЦ-3 и ТЭЦ-1 подорожала с 8,78 до 9,86 тенге за кВт/час без НДС, Усть-Каменогорской ТЭЦ - с 8,48 до 9,45 тенге за кВт/час без НДС.

Вторая причина – повышение расценок на транспортировку электроэнергии по сетям. В частности, тариф энергопередающей компании "Караганды Жарык" вырос с 5,77 до 6,61 тенге за кВт/час, АО "КЕГОК" - с 2,4 до 2,8 тенге за кВт/час, АО "НК "Казахстан Темир Жолы" - с 1,83 до 2,18 тенге за кВт/час.

Третья причина – это увеличение сбытовой надбавки, которое услугодатели планировали направить на повышение зарплат своим сотрудникам. Она сегодня сильно не дотягивает до среднеобластного уровня.

"Наша основная задача – это соблюдать баланс интересов потребителей и субъектов естественных монополий, - отметил Данияр Срымбетов. – Но, к сожалению, нам приходится максимально сдерживать аппетиты монополистов. Знаем, что зарплаты у их производственного персонала очень низкие. К примеру, в компании "ҚарағандыЖылуСбыт" они находятся на уровне 85 тысяч тенге. Несмотря на это, мы согласовали рост снабженческой надбавки только на 6%, то есть, на нижний порог коридор инфляции. Этого энергоснабжающим организациям хватит только на то, чтобы поднять зарплаты сотрудникам".